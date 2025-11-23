Dự báo 2 ngày tới 3 tỉnh miền Trung mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 250 mm, nguy cơ sạt lở đất

Trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 22.11 đến 5 giờ ngày 23.11), nhiều khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to.

Theo thông tin báo Thanh Niên , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 23.11, ở khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa lớn.

Dự báo từ sáng sớm 23.11 đến sáng sớm 25.11, khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.11, nhiều nơi ở miền Trung vẫn còn mưa lớn.

Tại Đắk Lắk, lượng mưa ở trạm xã Sông Hinh là 117,4 mm; xã Ea M'Doal là 85,4 mm. Tại Khánh Hòa, lượng mưa ở Đại Lãnh là 72,9 mm; tại Suối Sung - Hoa Sơn là 74,8mm. Tại Lâm Đồng, lượng mưa ở Đạ Chai 5 là 44 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 23.11, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Dự báo thời tiết ngày 25.11, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm.

Dự báo từ đêm 25.11, mưa lớn ở miền Trung có xu hướng giảm.

Theo thông tin trên VTC News, trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát đi bản cảnh báo lũ trên các sông. Theo đó, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; trên sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Lúc 1h ngày 23/11, mực nước trên các sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 5,99m, dưới báo động (BĐ)1 0,01m; sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 424,88m, trên BĐ3 0,88m; sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài là 112,51m, trên BĐ2 0,01m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

3 tỉnh nguy cơ sạt lở đất, lũ quét sau mưa lớn.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong hôm nay, nhiều khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Dự báo lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong hôm nay, nhiều xã, phường ở 3 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo tại tỉnh Đắk Lắk, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh; Cư M'ta, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Vân Hòa, Yang Mao.

Tại tỉnh Khánh Hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Đại Lãnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Tu Bông. Tại Lâm Đồng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 2 xã Đam Rông 4 và Lạc Dương.

Theo nhận định từ chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo cuối tháng 11, Biển Đông sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới nhưng có xác suất thấp để mạnh lên thành cơn bão số 15.

Dự báo nếu áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp (suy yếu từ áp thấp nhiệt đới) ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Nam Trung bộ sẽ gây mưa lớn trở lại cho khu vực này, tuy nhiên vùng mưa xảy ra tập trung ở ven biển.