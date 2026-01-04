Sáng nay, TP.HCM lạnh 19 độ C, nhiều nơi khác ở miền Nam dưới 20 độ C

Xã hội 04/01/2026 09:42

Sáng nay, TP.HCM lạnh 19 độ C. Đây là lần thứ hai trong năm người dân TP.HCM cảm nhận cái lạnh ở mức này, lần đầu vào cuối tháng 11/2025.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 4/1, thời tiết TP.HCM trời trong xanh, mát lạnh. Đầu sáng gió nhẹ kèm theo nhiệt độ giảm khiến bầu không khó dễ chịu, đến gần 7h sáng nhiệt độ vẫn ở mức 19-20 độ C.

Đây là đợt lạnh kéo dài trong nhiều ngày qua tại miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Kiểu thời tiết này giúp cho phương Nam quanh năm nóng có một kỳ nghỉ Tết dương lịch khá lý tưởng.

Sáng nay, TP.HCM lạnh 19 độ C, nhiều nơi khác ở miền Nam dưới 20 độ C - Ảnh 1
TP.HCM lạnh 19 độ C. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Nguyên nhân do các tỉnh Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía nam và trong trường gió mùa đông bắc có cường độ mạnh. Tính chất lạnh và khô của các hình thế này sẽ tiếp tục mang đến thời tiết ít mưa, ngày nắng cho các tỉnh, thành miền Nam. Ngoài ra đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc miền Đông trời lạnh.

Trong sáng nay 4/1, nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM dự báo chạm mức 19-20 độ C, trong đó khu vực phía bắc và đông bắc là lạnh nhất.

Số liệu nhiệt độ đo được tại trạm Phước Long - Bình Phước cũ 17,9 độ C, Trị An - Đồng Nai 19 độ C, Tà Lài - Đồng Nai 17 độ C, Nhà Bè - TP.HCM 21,3 độ C, Cao Lãnh - Đồng Tháp 20,7 độ C, Mộc Hóa - Long An cũ 20,4 độ C, Bạc Liêu cũ 21 độ C, Biên Hoà 20 độ C... Nhiều trạm tại các tỉnh thành Nam Bộ khác dao động 21-23 độ C.

Sáng nay, TP.HCM lạnh 19 độ C, nhiều nơi khác ở miền Nam dưới 20 độ C - Ảnh 2
Đến khoảng ngày 8/1, TP.HCM tiếp tục lạnh với mức nhiệt thấp nhất khoảng 20 độ C. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, đợt không khí lạnh bắt đầu suy yếu chậm, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ. Tại TP.HCM, trong ngày 5 - 7/1, nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng dần lên 23 - 24 độ C và cao nhất 31 - 32 độ C.

Trong khoảng từ ngày 5 - 7/1, nhiễu động gió đông hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ gây ra đợt mưa trái mùa nhiều nơi. Riêng TP.HCM, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 6/1.

Từ khoảng ngày 8 - 10/1, nhiệt độ TP.HCM và các tỉnh Nam bộ giảm trở lại xuống mức tương tự những ngày gần đây, do khối không khí lạnh mới từ phía bắc tiếp tục bổ sung xuống phía nam.

Miền Bắc nhiều nơi rét hại: Hà Nội 12 độ, nơi thấp nhất 4 độ C

Miền Bắc nhiều nơi rét hại: Hà Nội 12 độ, nơi thấp nhất 4 độ C

Miền Bắc bước sang ngày thứ ba chịu tác động của không khí lạnh. Sáng nay, mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao khoảng 1.500 m, giảm hơn bốn độ so với hôm kia.

