NÓNG: Danh tính 9 người bị khởi tố trong vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh liên quan Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 08/01/2026 14:48

Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án khởi tố 9 bị can trong đường dây tiêu thụ 130 tấn thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố 9 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" vào ngày 24/12/2025. Các đối tượng bị cáo buộc buôn bán thực phẩm từ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

NÓNG: Danh tính 9 người bị khởi tố trong vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh liên quan Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1
Các bị can bị khởi tố - Ảnh: VietNamNet

Danh sách bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú phường Ngô Quyền), Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam) thuộc TP Hải Phòng.

Nhóm đối tượng còn lại gồm Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980), Nguyễn Thị Lan (SN 1977), Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) và Nguyễn Gia Đạt (SN 1971). Nhóm 6 người này cùng có hộ khẩu thường trú tại các địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên.

NÓNG: Danh tính 9 người bị khởi tố trong vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh liên quan Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 2
Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang hai xe ô tô vận chuyển thịt lợn vi phạm vào ngày 8/9/2025. Lực lượng chức năng thu giữ 1.274,5kg thịt lợn đã giết mổ bốc mùi ôi thiu. Hai đối tượng Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt bị bắt giữ tại hiện trường.

Kết quả xét nghiệm xác định số hàng trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng đã niêm phong 4 kho chứa 130 tấn thịt lợn đông lạnh có dấu hiệu vi phạm.

Số thịt này được vận chuyển từ vùng dịch đến các cơ sở chế biến thực phẩm tại Hải Phòng để tiêu thụ. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

