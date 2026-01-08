Khoảng 7h sáng nay (08/01), tại ngã ba đường Cầu Giấy – Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe bán tải, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 6h45 cùng ngày, trên đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong được xác định là L.V.Q.M. (SN 2007, quê Nghệ An).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy theo hướng Cầu Giấy - Xuân Thủy. Khi lái xe máy này định đi vượt lên bất ngờ va chạm với một xe máy đi cùng chiều.

Tiếp đó, nam nạn nhân bị ngã ra đường, đúng lúc đó một ô tô bán tải đang lưu thông trên đường đi tới, cán trúng nạn nhân dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.

Công an phường Cầu Giấy đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép' Lãnh đạo Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu thịt heo nhiễm bệnh không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-lien-hoan-nguoi-an-ong-tu-vong-sau-khi-vang-vao-o-to-750348.html