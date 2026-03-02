Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Các đoạn ghi hình được lan truyền cho thấy, những cuộc trò chuyện được cho là giữa Vương Nhất Bác với một cô gái từng vướng tin đồn hẹn hò với anh. Nội dung không chỉ bao gồm lời lẽ thân mật mà còn xuất hiện thông tin hai người đã kết hôn và có con.

Theo truyền thông Trung Quốc, người tung tin khẳng định đã “mở khóa” được tài khoản của Vương Nhất Bác và truy cập vào phần tin nhắn riêng. Các đoạn ghi hình được lan truyền cho thấy, những cuộc trò chuyện được cho là giữa nam diễn viên với một cô gái từng vướng tin đồn hẹn hò với anh. Nội dung không chỉ bao gồm lời lẽ thân mật mà còn xuất hiện thông tin hai người đã kết hôn và có con. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi sự việc bùng nổ, công ty quản lý của nam tài tử phát đi thông cáo chính thức, khẳng định toàn bộ nội dung lan truyền là bịa đặt, ác ý chỉnh sửa. Đơn vị này cho biết, đã thu thập chứng cứ và ủy quyền luật sư xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong các đoạn ghi hình. Tài khoản bị cho là của Vương Nhất Bác được liên kết với một số điện thoại cũ từng bị rò rỉ từ năm 2019 và sau đó đã bị anh hủy sử dụng vì bị quấy rối. Việc một số điện thoại đã ngừng hoạt động nhiều năm lại xuất hiện trong các cuộc trò chuyện được cho là diễn ra giai đoạn 2025-2026 khiến nhiều người nghi ngờ tính xác thực.

Đoạn tin nhắn của Vương Nhất Bác bị cho là chứa nhiều từ lóng mạng thịnh hành gần đây, trong khi hình ảnh công khai của Vương Nhất Bác lâu nay được nhận xét là kín tiếng, ít hoạt ngôn trên mạng xã hội. Một số chi tiết như ảnh chụp đơn hàng mua sản phẩm giá rẻ cũng bị đánh giá thiếu thuyết phục so với thu nhập và vị thế hiện tại của nam nghệ sĩ. Sau khi thông tin lan rộng, tài khoản tung tin đã bị khóa. Thông tin cá nhân được cho là của người đăng tải cũng bị phát hiện lộ sơ hở trong video ghi màn hình. Tuy nhiên, những suy đoán xoay quanh đời tư Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục được bàn luận, trong đó có cả các tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ các nghệ sĩ khác. Trước đó, Vương Nhất Bác từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng xác nhận. Nam diễn viên lựa chọn giữ im lặng trước các đồn đoán về đời tư, tập trung vào hoạt động nghệ thuật. Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, các thông tin chưa kiểm chứng rất dễ lan truyền, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ.

