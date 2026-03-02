Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Sao quốc tế 02/03/2026 08:15

Các đoạn ghi hình được lan truyền cho thấy, những cuộc trò chuyện được cho là giữa Vương Nhất Bác với một cô gái từng vướng tin đồn hẹn hò với anh. Nội dung không chỉ bao gồm lời lẽ thân mật mà còn xuất hiện thông tin hai người đã kết hôn và có con.

Theo truyền thông Trung Quốc, người tung tin khẳng định đã “mở khóa” được tài khoản của Vương Nhất Bác và truy cập vào phần tin nhắn riêng. Các đoạn ghi hình được lan truyền cho thấy, những cuộc trò chuyện được cho là giữa nam diễn viên với một cô gái từng vướng tin đồn hẹn hò với anh. Nội dung không chỉ bao gồm lời lẽ thân mật mà còn xuất hiện thông tin hai người đã kết hôn và có con.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi sự việc bùng nổ, công ty quản lý của nam tài tử phát đi thông cáo chính thức, khẳng định toàn bộ nội dung lan truyền là bịa đặt, ác ý chỉnh sửa. Đơn vị này cho biết, đã thu thập chứng cứ và ủy quyền luật sư xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con - Ảnh 1

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong các đoạn ghi hình. Tài khoản bị cho là của Vương Nhất Bác được liên kết với một số điện thoại cũ từng bị rò rỉ từ năm 2019 và sau đó đã bị anh hủy sử dụng vì bị quấy rối. Việc một số điện thoại đã ngừng hoạt động nhiều năm lại xuất hiện trong các cuộc trò chuyện được cho là diễn ra giai đoạn 2025-2026 khiến nhiều người nghi ngờ tính xác thực.

Đoạn tin nhắn của Vương Nhất Bác bị cho là chứa nhiều từ lóng mạng thịnh hành gần đây, trong khi hình ảnh công khai của Vương Nhất Bác lâu nay được nhận xét là kín tiếng, ít hoạt ngôn trên mạng xã hội. Một số chi tiết như ảnh chụp đơn hàng mua sản phẩm giá rẻ cũng bị đánh giá thiếu thuyết phục so với thu nhập và vị thế hiện tại của nam nghệ sĩ.

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con - Ảnh 2

Sau khi thông tin lan rộng, tài khoản tung tin đã bị khóa. Thông tin cá nhân được cho là của người đăng tải cũng bị phát hiện lộ sơ hở trong video ghi màn hình. Tuy nhiên, những suy đoán xoay quanh đời tư Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục được bàn luận, trong đó có cả các tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ các nghệ sĩ khác.

Trước đó, Vương Nhất Bác từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng xác nhận. Nam diễn viên lựa chọn giữ im lặng trước các đồn đoán về đời tư, tập trung vào hoạt động nghệ thuật. Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, các thông tin chưa kiểm chứng rất dễ lan truyền, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ.

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Sau sự kiện Đêm hội Weibo 2026, từ khóa “Vương Nhất Bác cứu nguy sân khấu” đã trở thành xu hướng trên Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi

Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Đời sống 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/3/2026, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/3/2026, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vì sao người xưa quan niệm “Con gái sợ sinh giờ Ngọ, con trai sợ sinh giờ Tý”?

Vì sao người xưa quan niệm “Con gái sợ sinh giờ Ngọ, con trai sợ sinh giờ Tý”?

Chăm sóc con 2 giờ 30 phút trước
Cha bị kiện vì tự ý tiêu tiền lì xì của con trai 10 tuổi

Cha bị kiện vì tự ý tiêu tiền lì xì của con trai 10 tuổi

Tin nóng 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng hôm nay, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

Khung giờ "vàng" cúng Rằm tháng Giêng 2026: Cúng đúng lúc, phúc lộc đầy nhà, cả năm bình an

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong phim mới

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong phim mới

Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh