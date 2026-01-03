Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Sao quốc tế 03/01/2026 18:15

Mới đây, chủ đề liên quan đến từ khóa “không thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu đêm giao thừa” bất ngờ lan rộng, thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận.

Gần đây, đêm hội chào đón năm mới của các đài truyền hình ở Trung Quốc đã tạo ra những chủ đề nóng, bởi mỗi sự kiện đều quy tụ dàn sao đình đám. Hàng loạt diễn viên đông fan như Tiêu Chiến, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Đàn Kiện Thứ, Vương Hạc Đệ đã tham gia các đêm hội giao thừa trên truyền hình và mang đến những màn trình diễn đa dạng. Nhưng sau đó, chủ đề liên quan đến từ khóa “không thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu đêm giao thừa” bất ngờ lan rộng, thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận.

Theo truyền thông Trung Quốc, hợp đồng giữa Vương Nhất Bác và công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment) sẽ hết hạn vào tháng 10.2026, vậy nên sự thay đổi trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đang nhận được sự quan tâm lớn.

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng - Ảnh 1

Là nghệ sĩ trụ cột của Nhạc Hoa, giá trị thương mại cũng như mức độ đóng góp của Vương Nhất Bác vào doanh thu công ty luôn được thị trường đặc biệt quan tâm.

Nhìn lại quá trình Nhạc Hoa niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) năm 2022, trong bản cáo bạch dài 445 trang, tên Vương Nhất Bác được nhắc đến 18 lần, khiến công ty này từng bị gắn mác là “cổ phiếu khái niệm Vương Nhất Bác”.

Đáng chú ý, trong báo cáo thường niên năm 2024 và báo cáo giữa kỳ trước đó mà Nhạc Hoa công bố, tên Vương Nhất Bác đều xuất hiện nhiều lần. Nhưng trong báo cáo giữa kỳ năm 2025 lại không còn nhắc đến anh nữa.

Việc Vương Nhất Bác vắng mặt trong các sự kiện dịp cuối năm và đêm hội chào năm mới trên truyền hình tiếp tục làm dấy lên tin đồn nam diễn viên chuẩn bị rời công ty.

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng - Ảnh 2

Trên thực tế, tin đồn này đã lan truyền nhiều tháng qua do lịch trình công việc thất thường của Vương Nhất Bác. Kể từ bộ phim “Nhân ngư” đóng máy vào tháng 7.2024, nam diễn viên chưa nhận thêm dự án nào mới cho đến nay.

Ở thị trường Hoa ngữ, việc một ngôi sao nổi tiếng không vào đoàn phim 1-2 năm thường khiến khán giả nghi ngờ về tình hình hợp đồng với công ty quản lý. Có nhiều trường hợp, khi sắp hết thời hạn hợp đồng, công ty đã gây áp lực cho nghệ sĩ bằng cách “đóng băng hoạt động”.

Những lo ngại về hợp đồng của Vương Nhất Bác đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của công ty Nhạc Hoa. Trong nửa cuối năm 2025, cổ phiếu Nhạc Hoa đã giảm hơn 20%, giá đóng cửa năm 2025 là 2,46 HKD/cổ phiếu.

​Theo dữ liệu công khai, Nhạc Hoa là công ty quản lý nghệ sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục, với các mảng kinh doanh trải rộng từ quản lý nghệ sĩ, đào tạo nghệ sĩ, sản xuất và phát hành âm nhạc, phát triển thương mại nghệ sĩ ảo, cấp phép bản quyền chương trình giải trí và bán các sản phẩm phái sinh liên quan đến nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ trực thuộc hiện tại của Nhạc Hoa bao gồm Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi… Tuy nhiên, Vương Nhất Bác từ lâu đã đóng góp hơn 60% tổng doanh thu của Nhạc Hoa. Vì vậy, việc nam diễn viên có gia hạn hợp đồng với công ty hay không trở thành vấn đề quan trọng. Trong khi đó, phần lớn người hâm mộ ủng hộ Vương Nhất Bác rời Nhạc Hoa, vì cho rằng công ty không đảm bảo đủ quyền lợi, không quan tâm đúng mực đến nam diễn viên, dù anh là nghệ sĩ chủ chốt.

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Mới đây, người hâm mộ ủng hộ Vương Nhất Bác rời Nhạc Hoa, cho rằng công ty này không đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho nam diễn viên, dù anh là nghệ sĩ hàng đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Choáng với thu nhập 'khủng' của Vương Nhất Bác chỉ trong nửa đầu năm 2025

Choáng với thu nhập 'khủng' của Vương Nhất Bác chỉ trong nửa đầu năm 2025

Vương Nhất Bác gặp tai nạn khi tham gia một giải đua xe

Vương Nhất Bác gặp tai nạn khi tham gia một giải đua xe

Vương Nhất Bác 'vượt mặt' Tiêu Chiến trong sự nghiệp, nhưng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế này

Vương Nhất Bác 'vượt mặt' Tiêu Chiến trong sự nghiệp, nhưng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế này

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), 3 con giáp này Tài Lộc tăng vun vút, tiền bạc kéo đến ùn ùn, giàu có gia tăng gấp vạn lần

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), 3 con giáp này Tài Lộc tăng vun vút, tiền bạc kéo đến ùn ùn, giàu có gia tăng gấp vạn lần

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/1/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/1/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trong 10 ngày tới (13/1/2026), 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp Hồng Phát

Trong 10 ngày tới (13/1/2026), 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp Hồng Phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Đúng 12h trưa mai (4/1/2026), 3 con giáp rước thêm Tài Lộc, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần, tiền bạc phủ phê

Đúng 12h trưa mai (4/1/2026), 3 con giáp rước thêm Tài Lộc, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Tử vi Chủ Nhật 4/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi Chủ Nhật 4/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

NÓNG: Hot girl Trung Quốc tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam đình đám

NÓNG: Hot girl Trung Quốc tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam đình đám

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính