Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Theo truyền thông Trung Quốc, hợp đồng giữa Vương Nhất Bác và công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment) sẽ hết hạn vào tháng 10.2026, vậy nên sự thay đổi trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đang nhận được sự quan tâm lớn.

Gần đây, đêm hội chào đón năm mới của các đài truyền hình ở Trung Quốc đã tạo ra những chủ đề nóng, bởi mỗi sự kiện đều quy tụ dàn sao đình đám. Hàng loạt diễn viên đông fan như Tiêu Chiến, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Đàn Kiện Thứ, Vương Hạc Đệ đã tham gia các đêm hội giao thừa trên truyền hình và mang đến những màn trình diễn đa dạng. Nhưng sau đó, chủ đề liên quan đến từ khóa “không thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu đêm giao thừa” bất ngờ lan rộng, thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận.

Là nghệ sĩ trụ cột của Nhạc Hoa, giá trị thương mại cũng như mức độ đóng góp của Vương Nhất Bác vào doanh thu công ty luôn được thị trường đặc biệt quan tâm.

Nhìn lại quá trình Nhạc Hoa niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) năm 2022, trong bản cáo bạch dài 445 trang, tên Vương Nhất Bác được nhắc đến 18 lần, khiến công ty này từng bị gắn mác là “cổ phiếu khái niệm Vương Nhất Bác”.

Đáng chú ý, trong báo cáo thường niên năm 2024 và báo cáo giữa kỳ trước đó mà Nhạc Hoa công bố, tên Vương Nhất Bác đều xuất hiện nhiều lần. Nhưng trong báo cáo giữa kỳ năm 2025 lại không còn nhắc đến anh nữa.

Việc Vương Nhất Bác vắng mặt trong các sự kiện dịp cuối năm và đêm hội chào năm mới trên truyền hình tiếp tục làm dấy lên tin đồn nam diễn viên chuẩn bị rời công ty.

Trên thực tế, tin đồn này đã lan truyền nhiều tháng qua do lịch trình công việc thất thường của Vương Nhất Bác. Kể từ bộ phim “Nhân ngư” đóng máy vào tháng 7.2024, nam diễn viên chưa nhận thêm dự án nào mới cho đến nay.

Ở thị trường Hoa ngữ, việc một ngôi sao nổi tiếng không vào đoàn phim 1-2 năm thường khiến khán giả nghi ngờ về tình hình hợp đồng với công ty quản lý. Có nhiều trường hợp, khi sắp hết thời hạn hợp đồng, công ty đã gây áp lực cho nghệ sĩ bằng cách “đóng băng hoạt động”.

Những lo ngại về hợp đồng của Vương Nhất Bác đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của công ty Nhạc Hoa. Trong nửa cuối năm 2025, cổ phiếu Nhạc Hoa đã giảm hơn 20%, giá đóng cửa năm 2025 là 2,46 HKD/cổ phiếu.

​Theo dữ liệu công khai, Nhạc Hoa là công ty quản lý nghệ sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục, với các mảng kinh doanh trải rộng từ quản lý nghệ sĩ, đào tạo nghệ sĩ, sản xuất và phát hành âm nhạc, phát triển thương mại nghệ sĩ ảo, cấp phép bản quyền chương trình giải trí và bán các sản phẩm phái sinh liên quan đến nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ trực thuộc hiện tại của Nhạc Hoa bao gồm Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi… Tuy nhiên, Vương Nhất Bác từ lâu đã đóng góp hơn 60% tổng doanh thu của Nhạc Hoa. Vì vậy, việc nam diễn viên có gia hạn hợp đồng với công ty hay không trở thành vấn đề quan trọng. Trong khi đó, phần lớn người hâm mộ ủng hộ Vương Nhất Bác rời Nhạc Hoa, vì cho rằng công ty không đảm bảo đủ quyền lợi, không quan tâm đúng mực đến nam diễn viên, dù anh là nghệ sĩ chủ chốt.