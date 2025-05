Choáng với thu nhập 'khủng' của Vương Nhất Bác chỉ trong nửa đầu năm 2025

Theo đó, dù công ty Yuehua có nhiều nghệ sĩ nhưng danh tiếng lớn và đem lại nguồn thu đáng kể chỉ có nam diễn viên Vương Nhất Bác, không những vậy anh còn kiếm được thêm tài nguyên cho các đồng nghiệp khác cùng công ty chủ quản. Dẫu có thu nhập khủng nhưng có thể nhận thấy vị thế của Vương Nhất Bác trong công ty là không cao. Thậm chí, dù đã cống hiến nhiều năm nhưng Vương Nhất Bác hiện vẫn chưa thể điền tên mình vào danh sách những cổ đông chính của Yuehua Entertainment. Những tiết lộ của bà Đỗ Hoa hiện cũng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về sự công bằng đối với người nghệ sĩ trong ngành giải trí Trung Quốc.

Trước đó, Vương Nhất Bác tham gia giải đua khởi động trước mùa giải GTCC Trung Quốc 2025, tổ chức tại Trường đua quốc tế Ninh Ba. Diễn viên hợp tác với tay đua chuyên nghiệp người Hong Kong Phương Tuấn Vũ để lái chiếc Audi R8 LMS GT3 Evo II số 85 tham gia cuộc thi. Sáng 28/3, cả hai tham gia buổi tập luyện trước trận đấu.

Do mưa lớn, đường đua Ninh Ba trở nên trơn trượt, một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng. Trong lúc luyện tập, Vương Nhất Bác đã lái xe đua vào vũng nước và trượt khỏi đường đua, khiến xe bị hư hỏng. May mắn, nam diễn viên an toàn. Sau vụ tai nạn, các chủ đề liên quan đến Vương Nhất Bác đứng đầu danh sách tìm kiếm phổ biến trên Weibo.

Vương Nhất Bác hâm mộ các môn thể thao như đua xe, trượt ván và khiêu vũ đường phố. Anh có nhiều kinh nghiệm thể thao và từng tham gia nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn. Năm 2024, anh và Phương Tuấn Vũ giành chức vô địch vòng hai GT3 tại chặng đua Chu Hải của GTSC Series, khi lái chiếc xe số 85 cho Đội đua Uno. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi cấp độ GT3.

Kể từ cuối mùa giải 2024, Vương Nhất Bác vẫn duy trì chế độ tập luyện cường độ cao, thường xuyên chia sẻ nội dung luyện tập lên mạng xã hội, cho thấy sự tận tâm và niềm đam mê không ngừng với đua xe.