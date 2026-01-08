Bé trai 4 tuổi nguy hiểm do muỗng gãy trong miệng, được cấp cứu kịp thời, lấy dị vật an toàn tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, Đà Nẵng) thông tin đã phẫu thuật thành công, lấy dị vật đường thở cho một bệnh nhi hơn 4 tuổi, cứu cháu bé khỏi tình trạng nguy kịch.

Ngày 6/1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi nam trong tình trạng kích thích, nôn ra máu và suy hô hấp nghiêm trọng.

Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do trẻ đang ngậm muỗng nhựa bị ngã, khiến muỗng gãy và mảnh nhựa trở thành dị vật mắc kẹt trong đường thở.

Các y, bác sĩ đã khẩn trương chuyển bệnh nhi lên phòng mổ để phẫu thuật lấy dị vật. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của đội ngũ cấp cứu và phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra an toàn, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi đường thở của bệnh nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Võ Thị Thanh Kiều, Khoa Tai Mũi Họng, nhấn mạnh dị vật đường thở là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở lứa tuổi hiếu động, chưa ý thức được các nguy cơ tiềm ẩn.

Bất kỳ vật dụng quen thuộc nào như muỗng, đũa, viên bi… cũng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nếu trẻ ngậm trong miệng khi chạy nhảy hoặc vui chơi.

