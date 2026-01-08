Thương tâm: Xe tải va chạm đôi vợ chồng, người vợ tử vong tại chỗ

Đời sống 08/01/2026 17:09

Trưa 8/1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 8/1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là bà N. T. Nh. (SN 1967, trú tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h00 cùng ngày, tài xế Đoàn Trung Nguyên (SN 2001, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47H-082.44 lưu thông theo hướng từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk.

Khi đến một ngã ba trên Quốc lộ 26, tài xế Nguyên điều khiển xe rẽ phải thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 47L7-9818 do ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1967, trú tại xã Ea Kar, Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau. Lúc này, ông Quảng đang chở theo vợ là bà N. T. Nh. Cú va chạm mạnh khiến bà Nh. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tránh ùn tắc và tiến hành khám nghiệm pháp y. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Thương tâm: Xe tải va chạm đôi vợ chồng, người vợ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra cùng ngày, tại đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), một nam thanh niên điều khiển xe máy theo hướng Cầu Giấy - Xuân Thủy.  

Khi vượt lên ngang chiếc xe bán tải, nam thanh niên ngã xe máy, bị bánh sau xe bán tải cán qua, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ tai nạn giao thông trên đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

