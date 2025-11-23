Người phụ nữ điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ phường Đồng Xoài đi xã Bù Đăng.

Theo thông tin báo VOV, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 22/11, trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Nạn nhân là một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Lâm Đồng, đang di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đồng Xoài đi Bù Đăng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV.

Khi chiếc xe đi đến cây số 25 đoạn qua xã Nghĩa Trung, người phụ nữ bất ngờ vướng phải sợi dây cáp bị đứt và kéo căng ngang đường. Cú vướng đột ngột đã khiến cả người và xe ngã văng ra đường.

Nghe tiếng động lớn, người dân địa phương nhanh chóng chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường. Vụ việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị văng vào lề đường. Nạn nhân nằm trên mặt đường, cách xe máy khoảng 5m. Đặc biệt, người phụ nữ có vết thương nghiêm trọng ở cổ, nhiều khả năng do vướng phải sợi dây cáp. Sợi dây cáp đứt vẫn căng ngang chắn hết lòng đường, khiến các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua đoạn này.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: VOV.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đi đường nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, đồng thời xác định trách nhiệm của đơn vị quản lý, sở hữu sợi dây cáp bị đứt, căng ngang đường này.

