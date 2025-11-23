Đồng Nai: Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 23/11/2025 11:33

Người phụ nữ điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ phường Đồng Xoài đi xã Bù Đăng.

Theo thông tin báo VOV, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 22/11, trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Nạn nhân là một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Lâm Đồng, đang di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đồng Xoài đi Bù Đăng.

Đồng Nai: Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV. 

Khi chiếc xe đi đến cây số 25 đoạn qua xã Nghĩa Trung, người phụ nữ bất ngờ vướng phải sợi dây cáp bị đứt và kéo căng ngang đường. Cú vướng đột ngột đã khiến cả người và xe ngã văng ra đường.

Nghe tiếng động lớn, người dân địa phương nhanh chóng chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường. Vụ việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị văng vào lề đường. Nạn nhân nằm trên mặt đường, cách xe máy khoảng 5m. Đặc biệt, người phụ nữ có vết thương nghiêm trọng ở cổ, nhiều khả năng do vướng phải sợi dây cáp. Sợi dây cáp đứt vẫn căng ngang chắn hết lòng đường, khiến các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua đoạn này.

Đồng Nai: Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: VOV. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đi đường nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, đồng thời xác định trách nhiệm của đơn vị quản lý, sở hữu sợi dây cáp bị đứt, căng ngang đường này.

Xót xa vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông

Xót xa vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 16/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn 1 người tử vong tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đồng Nai: Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đồng Nai: Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Bước sang đầu tháng 12, 3 con giáp vận may lên cao ngất, quay trúng ô tài lộc, gánh vàng về nhà, hốt tiền bạc tỷ, tiêu hết lại về đầy túi

Bước sang đầu tháng 12, 3 con giáp vận may lên cao ngất, quay trúng ô tài lộc, gánh vàng về nhà, hốt tiền bạc tỷ, tiêu hết lại về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Dự báo 2 ngày tới 3 tỉnh miền Trung mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 250 mm, nguy cơ sạt lở đất

Dự báo 2 ngày tới 3 tỉnh miền Trung mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 250 mm, nguy cơ sạt lở đất

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 24/11/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 24/11/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Số người tử vong và mất tích vì mưa lũ ở Trung Bộ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Số người tử vong và mất tích vì mưa lũ ở Trung Bộ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Bước qua ngày 25/11/2025, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, Phúc Lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi, hạnh phúc ngập tràn

Bước qua ngày 25/11/2025, 3 con giáp làm giàu dễ như trở bàn tay, Phúc Lành hội tụ, ngồi không tiền của cũng đầy túi, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ sau ngày 23/11/2025

3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ sau ngày 23/11/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Số người tử vong và mất tích vì mưa lũ ở Trung Bộ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Số người tử vong và mất tích vì mưa lũ ở Trung Bộ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11/2025: Tiếp tục giảm trở lại, người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

Hà Nội: Xe tải đâm liên hoàn 3 ô tô trên Vành đai 3, taxi bẹp rúm, khiến 2 người bị thương

Hà Nội: Xe tải đâm liên hoàn 3 ô tô trên Vành đai 3, taxi bẹp rúm, khiến 2 người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông đâm thai phụ ở giữa chợ

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông đâm thai phụ ở giữa chợ

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi