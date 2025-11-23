Không chỉ là một loại gia vị, lá chanh còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Chanh là loài thực vật quen thuộc, được trồng làm gia vị và dược liệu. Quả chanh được sử dụng phổ biến hơn nên nhiều người chưa biết lá chanh có tác dụng gì. Không những là gia vị giúp ngon miệng mà lá chanh còn là vị thuốc chữa bệnh cực kỳ hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe xương khớp: Lá chanh có chứa một lượng nhỏ canxi. Dù không phải nguồn bổ sung chính, nhưng khi sử dụng thường xuyên, lá chanh vẫn giúp hỗ trợ phần nào cho sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương.

Kháng khuẩn: Các hợp chất Geraniol, Limonene và Citral trong lá chanh có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, giúp cơ thể phòng ngừa nhiễm trùng và cải thiện miễn dịch. Tinh dầu từ lá chanh cũng mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Bổ sung sắt cho cơ thể: Lá chanh cũng chứa sắt – khoáng chất cần thiết để tạo máu và vận chuyển oxy. Vì vậy, dùng lá chanh cũng góp phần bổ sung một lượng nhỏ sắt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da: Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong lá chanh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa lão hóa, làm mờ vết thâm nám. Bạn có thể dùng nước lá chanh để rửa mặt hoặc kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác để làm mặt nạ dưỡng da.

Một số bài thuốc dân gian từ lá chanh

Trị cảm lạnh: Dùng 5g lá chanh và 3g gừng tươi, đun với 400ml nước đến khi còn 100ml. Pha thêm chút đường và uống trong 3-5 ngày.

Xông hơi giải cảm: Dùng lá bưởi, bạc hà, tỏi, sả, lá chè tươi và hoa cúc tần. Đun sôi hỗn hợp để xông hơi trong vài phút giúp thông khí, giảm các triệu chứng cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Trị cảm sốt không ra mồ hôi: Sắc 30g lá chanh khô hoặc 10g lá chanh tươi lấy nước uống.

Hỗ trợ trị hen phế quản: Sắc 35g lá chanh khô với 15g dây tơ hồng cùng ba bát nước, đun còn một bát. Chia uống 2-3 lần mỗi ngày, dùng liên tục trong khoảng 10 ngày.

Trị mụn nhọt chưa lên mủ: Dùng 10g lá chanh khô, 10g tinh chất than tre và 8g lá gai; tán nhuyễn thành bột. Rắc lên vùng da bị mụn nhọt, băng lại 10 phút. Thực hiện 2 lần/ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng lá chanh

- Không nên sử dụng quá nhiều lá chanh, đặc biệt là khi uống nước lá chanh, vì có thể gây ra các tác dụng phụ như ợ nóng, đau dạ dày.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá chanh.

- Người bị dị ứng với thành phần của lá chanh nên tránh sử dụng.

- Khi sử dụng lá chanh để đắp ngoài da, nên thử trên một vùng da nhỏ trước để kiểm tra phản ứng dị ứng.