Cách uống tinh bột nghệ đúng để tốt cho cơ thể và cải thiện sức khỏe

Tinh bột nghệ từ lâu rất nổi tiếng với khả năng làm đẹp, làm liền sẹo, dưỡng da, trị mụn cực kỳ hiệu quả. Sử dụng đều đặn mỗi ngày 2 ly tinh bột nghệ vào sáng và tối, sau một khoảng thời gian bạn sẽ có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe và sắc đẹp.

Tinh bột nghệ là thành phẩm từ củ nghệ tươi, được sử dụng để làm đẹp và có nhiều công dụng đặc biệt đối với sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột, giúp thanh lọc gan, kiểm soát bệnh tiểu đường, tăng khả năng miễn dịch.

Tinh bột nghệ tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ và có khả năng chữa bệnh, tuy nhiên người sử dụng cần hiểu và biết cách dùng đúng thì mới nhận được hiệu quả. Dưới đây là một vài cách uống tinh bột nghệ mà nhà thuốc Long Châu tổng hợp được.

Dùng tinh bột nghệ với nước lọc hoặc nước ấm

Về cơ bản, chính bản thân tinh bột nghệ đã có lợi cho cơ thể nên bạn chỉ cần pha nước uống là đã đủ phát huy tác dụng. Pha 1 - 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ với nước lọc hoặc nước ấm 40 độ C và uống hằng ngày giúp ngăn ngừa và chữa các bệnh đau dạ dày rất tốt.

Cách uống tinh bột nghệ với mật ong

Uống tinh bột nghệ với mật ong là bài thuốc “đặc trị" cho những ai mắc bệnh đau dạ dày. Bạn có thể pha uống trực tiếp hằng ngày hoặc vo thành viên nhỏ và uống đều đặn cũng cho tác dụng tương tự.

Công thức uống tinh bột nghệ và mật ong:

Pha hai muỗng cà phê tinh bột nghệ cùng với một thìa mật ong, 200ml nước ấm 40 độ, khuấy đều và uống mỗi sáng trước khi ăn.

Hoặc trộn 150gram tinh bột nghệ với 100gram mật ong thành hỗn hợp đặc, vo thành viên nhỏ bằng hạt đậu rồi sấy khô. Cho vào hộp kín để bảo quản trong tủ lạnh và dùng dần. Mỗi ngày uống 3 lần trở lên, mỗi lần dùng khoảng 5 viên sẽ thấy giảm đau dạ dày rõ rệt

Kết hợp tinh bột nghệ với sữa tươi

Tinh bột nghệ nếu được kết hợp với sữa tươi giúp bồi bổ cơ thể, đồng thời cho tác dụng tăng cân/giảm cân. Đun ấm sữa tươi đến 40 độ rồi cho 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ vào khuấy đều rồi thưởng thức. Đối với bạn có nhu cầu giảm cân, sử dụng sữa tươi không đường, uống trước bữa sáng và tối 30 phút. Còn bạn nào có nhu cầu tăng cân thì cho thêm 2 muỗng sữa đặc rồi uống sau bữa ăn 1 giờ để thấy hiệu quả.

Những người không nên uống tinh bột nghệ

Có một số đối tượng không nên uống bột nghệ vì có thể gây hại cho sức khỏe, cụ thể như:

Phụ nữ mang thai: Tinh bột nghệ có thể gây chảy máu và kích thích cổ tử cung, không nên sử dụng trong thai kỳ hoặc sau khi sinh mổ.

Người đang bị bệnh thiếu máu: Tinh bột nghệ có thể làm tan máu ứ đọng, vì thế không nên dùng cho người bị thiếu máu.

Người đang bị trào ngược dạ dày: Không nên uống bột nghệ, tinh bột nghệ nếu bạn đang dùng các thuốc kháng axit, vì nó có thể làm tăng axit dạ dày và gây ra khó chịu.

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao: Sử dụng nhiều tinh bột nghệ có thể làm giảm đường trong máu và huyết áp, nên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người mắc bệnh sỏi thận: Tinh bột nghệ có thể góp phần làm tăng quá trình hình thành sỏi thận.

Người sắp phẫu thuật: Sử dụng tinh bột nghệ trước khi phẫu thuật có thể gây ra tình trạng chảy máu và làm giảm tỉ lệ phẫu thuật thành công, nên tránh sử dụng trong khoảng 2 tuần trước khi phẫu thuật hoặc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.