Uống nước cam hàng ngày, có thật sự tốt cho sức khỏe?

Nước cam và quả cam là những lựa chọn ăn vặt tuyệt vời vì ít calo và tăng cường năng lượng tức thì. Nước cam còn được gọi là nước ép của ánh nắng mặt trời vì một ly nước cam có thể làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể. Nó giúp hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu, điều hòa huyết áp và chống lại cảm lạnh thông thường và cúm, thường xảy ra mỗi khi chuyển mùa.

Nước ép cam giúp cải thiện làn da và giảm cân: Các đặc tính chống oxy hóa của cam giúp da luôn khỏe mạnh, tươi trẻ, giảm thiểu các tác động của lão hóa. Đồng thời, các chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả.

Nước ép cam tốt cho hệ miễn dịch: Cơ thể không thể sản xuất vitamin C mà phải bổ sung thêm từ bên ngoài, trong nước ép cam có chứa nhiều vitamin C giúp các tế bào của hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Ngăn ngừa sỏi thận: Nghiên cứu cho thấy, uống nước ép cam thường xuyên giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận, nước cam có hàm lượng citrat cao giúp duy trì sự cân bằng pH tự nhiên của cơ thể và làm giảm nồng độ acid uric - nguyên nhân gây ra sỏi thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho xương, răng: Để bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, bạn nên uống một cốc nước cam vào buổi sáng. Vì nó rất giàu vitamin C, tăng cường canxi giúp răng và xương mạnh khỏe. Cam cung cấp 6% lượng canxi mỗi ngày. Nước cam chứa nhiều calci, do đó sẽ rất thích hợp cho những ai không thích sữa.

Có nên uống nước cam mỗi ngày?

Nước cam là "kho báu" dinh dưỡng với vitamin C, folate, kali và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung một cách điều độ giúp bạn nhận được nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Tuy nhiên, để nhận được lợi ích tối đa mà không gây hại, bạn cần lưu ý tới liều lượng uống, nên chọn cam vắt tươi hoặc nguyên chất 100%. Nếu bạn bị đau dạ dày hoặc trào ngược, nên hạn chế uống vì axit trong cam có thể làm tăng cảm giác kích ứng và khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn uống nước cam đúng cách

Uống nước cam mỗi ngày có đẹp da không thì câu trả lời là có, không những đẹp da mà còn giúp bảo vệ da trước các yếu tố có hại. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đến các hướng dẫn sau khi uống nước cam để mang lại hiệu quả cao và tránh được tác dụng phụ.

Uống nước cam tươi

Thay vì uống nước cam đóng chai sẵn chứa nhiều hương liệu, phụ gia và chất bảo quản không tốt cho sức khỏe thì bạn hãy uống nước cam tươi tự vắt. Và sau khi vắt xong thì nên uống ngay để đảm bảo độ tươi ngon. Càng để lâu thì nước cam càng đắng và bị hao hụt dưỡng chất, nhất là chất chống oxy hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn mua cam chín

Đối với cam để vắt nước uống thì bạn nên chọn những quả chín mọng, vỏ da bên ngoài mềm và căng bóng. Đặc biệt là khi cầm lên cảm thấy nặng tay dù kích thước quả nhỏ. Không nên mua những quả cam cứng, cầm lên thấy nhẹ tay vì đây có thể là cam chưa chín hoặc bên trong xốp, khi vắt sẽ ít có nước.