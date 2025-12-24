Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

Dinh dưỡng 24/12/2025 11:30

Nước cam được coi là "vua của các loại nước ép" nhờ hàm lượng Vitamin C dồi dào, giúp tăng cường đề kháng và làm đẹp da. Tuy nhiên, loại nước này này có thể gây hại nếu dùng sai người, sai thời điểm.

Nước cam là thức uống làm từ nước ép cam tươi, giàu vitamin C, flavonoid và hesperidin, giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch, xương, răng và hỗ trợ tiêu hóa. Nên uống nước cam tươi vắt, không thêm đường và dùng trong 2 giờ sau khi vắt để giữ dinh dưỡng.

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước cam có tác dụng gì?

Như bạn đã biết, nước cam tươi có rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin A, kali, magie,… Vậy tác dụng của nước cam là gì? Dưới đây là 10 công dụng tuyệt vời khi duy trì thói quen uống nước cam thường xuyên.

Nước cam có lợi cho hệ miễn dịch

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh vitamin C mà cần bổ sung từ các thực phẩm ăn, uống hàng ngày. Trong khi đó, nước cam lại là nguồn vitamin C vô cùng dồi dào, hỗ trợ các tế bào miễn dịch thêm khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Ổn định huyết áp và có lợi cho tim mạch

Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết, uống nước cam với mật ong là cách tuyệt vời để người bệnh huyết áp thấp hoặc cao huyết áp ổn định huyết áp nhờ hàm lượng magie trong nước cam rất cao. Không dừng lại ở đó, nước cam còn hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn tim mạch, tắc nghẽn động mạch, giảm nguy cơ đau tim.

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ đau tim

Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng uống nước cam có thể góp phần ngăn ngừa các triệu chứng rối loạn tim mạch, đặc biệt là chất hesperidin được tìm thấy trong nước cam còn giúp bạn chống lại tình trạng tắc nghẽn động mạch, từ đó giảm thiểu nguy cơ đau tim.

Tốt cho gan

Uống nước cam có rất nhiều lợi ích cho gan bởi thức uống này thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ quá trình lên men thức ăn do gan yếu. Tác dụng này của nước cam ít được mọi người biết đến nhưng được nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng nhằm tăng cường chức năng gan.

Thời điểm không nên uống nước cam 

Khi vừa mới uống sữa xong: Sữa và nước cam là hai loại thức uống kỵ nhau do protein trong sữa sẽ phản ứng với 2 chất có trong cam là axit tartaric cùng với vitamin C. Nếu bạn uống sữa xong sau đó uống cam thì sẽ dễ bị đau bụng, tiêu chảy,..

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam vào buổi tối, đặc biệt là trước khi ngủ: Do có tác dụng lợi tiểu của nước cam, nếu uống vào buổi tối sẽ dễ gây tiểu đêm và làm bạn mất ngủ. Ngoài ra, uống nước cam vào ban đêm còn làm béo bụng do thừa năng lượng.

Khi bụng đói: Khi bạn uống nước cam mà bụng đang đói, tính axit của cam sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày của bạn. Do đó, khi bạn đói mà uống nước cam, bạn sẽ cảm thấy bụng mình bị cồn cào, khó chịu.

Trước khi đánh răng: Tính axit trong nước cam sẽ bám vào men răng và cộng với lực chà xát của bàn chải sẽ làm cho răng bạn bị tổn thương nặng nề, phá vỡ lớp men bảo vệ răng. Nhưng lỡ uống nước cam thì cũng đừng lo lắng, bạn chỉ cần súc miệng với nước sạch để loại bỏ tính axit trên răng rồi đánh răng bình thường.

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam là một loại trái cây quen thuộc, dễ mua, dễ cất trữ hay chế biến. Vậy liệu bạn đã biết quả cam đem lại những lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta chưa?

