Uống nước cam hạt chia vào ngày Tết để cơ thể nhận về những tác dụng kỳ diệu này 

Dưới đây là lý do mà bạn nên kết hợp cả hai và đưa chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nước cam và hạt chia giúp tiêu hóa hiệu quả, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và mang lại cảm giác no, giúp kiểm soát cân nặng và hạn chế cơn đói. Thức uống này là sự kết hợp của vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Giúp kiểm soát cân nặng: Nước cam hạt chia là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn kiểm soát cân nặng trong dịp Tết. Chất xơ trong hạt chia khi gặp nước sẽ nở ra, tạo cảm giác no lâu, giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ.

Điều hòa lượng đường trong máu: Chất xơ và chất béo lành mạnh trong hạt chia làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi uống đồ uống có đường như nước cam. Điều này đặc biệt có lợi cho những người muốn ổn định lượng đường trong máu hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Hạt chia chứa axit béo omega-3 thực vật, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Khi kết hợp với kali trong cam - một khoáng chất giúp điều hòa huyết áp, đồ uống này rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cảm giác no: Chất xơ và protein trong hạt chia cũng góp phần làm tăng cảm giác no. Khi bạn thêm hạt chia vào nước cam, hạt sẽ hấp thụ chất lỏng và nở ra, giúp bạn no nhanh hơn và giảm lượng calo tổng thể. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang cố gắng kiểm soát cân nặng hoặc ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Cách chọn mua cam tươi ngon

- Đối với cam bạn nên chọn những quả có kích thước vừa phải, lớp vỏ căng bóng, có độ nặng nhất định, quả cầm chắc tay và có mùi thơm đặc trưng.

- Không nên chọn những quả quá to, có hình dạng lạ, quả có trọng lượng quá nhẹ, có mùi lạ hoặc không có mùi thơm đặc trưng. Vì có thể chúng đã bị tiêm thuốc, không an toàn cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn mua hạt chia ngon, chất lượng

- Nên chọn mua hạt chia có kích thước đều, có màu nâu nhạt, sáng bóng, có mùi thơm đặc trưng.

- Không nên chọn mua các hạt không đều màu, hạt bị hôi mùi dầu hoặc có mùi khó chịu, có màu sắc khác biệt. Vì có thể chúng đã bị để quá lâu, khi chế biến không tốt cho sức khỏe.