Uống nước cam mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe?

Cam là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, chiếm 87,6% trong quả cam là nước, còn lại là các dưỡng chất như carotene( một loại vitamin chống oxy hóa), vitamin C, tinh bột, canxi, kali, natri chất xơ, sắt, photpho,48 kcal. Lượng dinh dưỡng này đảm bảo 70% sau khi được ép thành nước cam.

Trong nước cam còn chứa nhiều hợp chất khác có khả năng chống oxy hóa cao hơn gấp 6 lần so với vitamin C như: hesperidin từ flavanoid, có nhiều trong lớp vỏ xơ trắng, màng bao múi cam và một ít trong tép và hạt cam, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Do đó, với lượng dưỡng chất trong nước cam luôn được được tiêu thụ khá phổ biến ở cả dạng nước cam đóng chai lẫn nước cam vắt.