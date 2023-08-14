Khi ăn hải sản, để hạn chế cảm giác bị tanh miệng, nước ngọt hay nước hoa quả luôn là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nước cam lại không nên nằm trong số những sự lựa chọn đó. Lý do là bởi phần lớn hải sản đều chứa lượng lớn asen pentavenlent độc hại.

Chính vì vậy, tuyệt đối không uống nước cam khi đang ăn hải sản mà chỉ nên uống nước ngọt hoặc các loại trà, nước hoa quả chứa nhiều axit như nước chanh…

Trong đó, vitamin C có trong cam sẽ chuyển hóa thành asen trioxide hay còn gọi là thạch tín, rất dễ gây đau bụng hoặc ngộ độc cấp tính gây nguy hại đến sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam trước khi đánh răng

Lượng axit trong nước cam sẽ bám lên bề mặt men răng. Nếu lúc này bạn đánh răng ngay thì dưới tác dụng chà xát của bàn chải và kem đánh răng, lớp men răng có thể sẽ bị tổn thương. Nếu lỡ uống nước cam trước khi đánh răng, bạn nên súc miệng để loại trừ sự bám dính của axit trên răng sau đó mới đánh răng như bình thường.

Khi vừa mới uống sữa xong

Sữa và nước cam là hai loại thức uống kỵ nhau do protein trong sữa sẽ phản ứng với 2 chất có trong cam là axit tartaric cùng với vitamin C. Nếu bạn uống sữa xong sau đó uống cam thì sẽ dễ bị đau bụng, tiêu chảy,..

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam khi uống thuốc

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nước cam chứa nhiều axit nên có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của các loại thuốc kháng sinh, thuốc chống ung thư, huyết áp.

Trong cam còn có chứa chất tương tự narigin, gây cản trở quá trình hoạt hóa của các loại nem vận chuyển thuốc.

Do vậy, tốt nhất khi bạn đang dùng kháng sinh, điều trị ung thư hay huyết áp cao thì không nên uống nước cam.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bụng đói

Khi bạn uống nước cam mà bụng đang đói, tính axit của cam sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày của bạn. Do đó, khi bạn đói mà uống nước cam, bạn sẽ cảm thấy bụng mình bị cồn cào, khó chịu.