Từ huyền thoại lăng mộ vua Đinh Bộ Lĩnh đến màn ảnh rộng trong 'Hộ linh tráng sĩ'

Hậu trường 02/09/2026 16:22

Hộ linh tráng sĩ do Nguyễn Phan Quang Bình viết kịch bản và đạo diễn, được anh ấp ủ sau một lần nghe câu chuyện về lăng mộ vua Đinh Bộ Lĩnh. Tác phẩm khai thác chất liệu dã sử, kể câu chuyện về những con người đặt nghĩa lớn lên trên lợi ích riêng, đề cao lòng quả cảm và tinh thần phụng sự đất nước.

Bộ phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ là tác phẩm do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đảm nhận cả hai vai trò viết kịch bản và chèo lái dự án. Ý tưởng của bộ phim được khơi nguồn và ấp ủ sau một lần vị đạo diễn có cơ duyên được lắng nghe câu chuyện đầy bí ẩn xung quanh lăng mộ của vua Đinh Bộ Lĩnh. Bị cuốn hút bởi những giá trị lịch sử và tâm linh sâu sắc, anh đã dành nhiều tâm huyết để biến những chất liệu ấy thành một tác phẩm điện ảnh tầm cỡ, kết hợp hài hòa giữa yếu tố kỳ ảo, hành động và chính kịch.

Thuộc thể loại dã sử, Hộ linh tráng sĩ không chỉ đơn thuần là việc tái hiện lại những mốc sự kiện hay các nhân vật lịch sử theo sách vở, mà mở ra một góc nhìn đầy sáng tạo và nghệ thuật.

Câu chuyện xoay quanh những con người trung trinh, quả cảm, mang trên mình sứ mệnh đặc biệt: bảo vệ sự yên nghỉ của vị quân vương và giữ gìn bí mật quốc gia. Đứng trước những âm mưu thâm độc, thử thách sinh tử cùng các cuộc tranh giành quyền lực nảy lửa, những tráng sĩ ẩn danh ấy đã lựa chọn đặt nghĩa lớn và vận mệnh đất nước lên trên mọi lợi ích cá nhân, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả máu và mạng sống.

Từ huyền thoại lăng mộ vua Đinh Bộ Lĩnh đến màn ảnh rộng trong 'Hộ linh tráng sĩ' - Ảnh 1
Cảnh vua Đinh Bộ Lĩnh và các tướng sĩ trong phim

Điểm sáng lớn nhất của tác phẩm nằm ở cách khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật cùng thông điệp nhân văn sâu sắc. Bộ phim khắc họa rõ nét hình ảnh những con người bình dị nhưng mang trong mình trái tim sắt đá và tinh thần phụng sự đất nước vô điều kiện. Họ là hiện thân của lòng trung thành, sự quả cảm và lòng tự tôn dân tộc – những giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh giúp đất nước vững vàng vượt qua qua muôn vàn sóng gió lịch sử.

Bên cạnh yếu tố nội dung giàu ý nghĩa, Hộ linh tráng sĩ còn hứa hẹn tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ sự đầu tư chỉn chu vào bối cảnh, trang phục và những màn đấu trí, võ thuật được dàn dựng công phu. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng ê-kíp đã tái hiện lại một không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt, đưa người xem ngược dòng thời gian để sống lại trong những giai đoạn lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy trầm tích.

Từ huyền thoại lăng mộ vua Đinh Bộ Lĩnh đến màn ảnh rộng trong 'Hộ linh tráng sĩ' - Ảnh 2
Quách Ngọc Ngoan (vai Tả tướng quân) và Danis Nguyễn (vai Định Quốc công Nguyễn Bặc) tập với xe máy khi ngựa ốm

Qua bàn tay nhào nặn của một đạo diễn giàu kinh nghiệm, Hộ linh tráng sĩ không chỉ là một hành trình điện ảnh cuốn hút mà còn là nhịp cầu kết nối khán giả hiện đại với những giá trị truyền thống bền vững. Tác phẩm khơi gợi lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người về tinh thần xả thân vì đại nghĩa và sự tri ân sâu sắc đối với những người anh hùng thầm lặng đã đi vào lịch sử.

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