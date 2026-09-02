Nỗ lực cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng bốc cháy ở TP.HCM

Đời sống 02/09/2026 15:11

Sáng 2/9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy, đưa 4 người ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ VietNamnet, ngày 2/9, thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 3 (Phòng PC07, Công an TPHCM) cho biết, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày, tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh quán ăn trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Căn nhà có quy mô 6 tầng, tầng trệt dùng làm nơi kinh doanh, các tầng trên là khu vực sinh hoạt của gia đình.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Khu vực 3 đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình cứu nạn và dập lửa. Chỉ sau ít phút tiếp cận, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nỗ lực cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 1Nỗ lực cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 2
2 người lớn và 2 trẻ nhỏ mắc kẹt trong vụ cháy được cảnh sát giải cứu an toàn - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm tiếp cận hiện trường, phát hiện khói bốc ra từ tầng 3 và tầng 4, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiến vào bên trong theo đường cầu thang bộ. Các chiến sĩ đã kịp thời tiếp cận, hướng dẫn và giải cứu thành công 4 người trong gia đình đang mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn. Các nạn nhân gồm hai vợ chồng cùng hai con nhỏ. Hiện sức khỏe của cả gia đình đều đã ổn định.

 

Song song với công tác cứu người, lực lượng PCCC đã khoanh vùng, bảo vệ hầu như toàn bộ diện tích còn lại của căn nhà, ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Nỗ lực cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 3
Nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị hư hại nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, thống kê ban đầu, ngọn lửa gây cháy một phần diện tích tại tầng 3 và tầng 4, làm hư hỏng một số thiết bị điện tử cùng đồ dùng sinh hoạt. Thiệt hại về tài sản không đáng kể và không có thiệt hại về người.

Vụ việc có sự hỗ trợ phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông của Công an phường Nhiêu Lộc, lực lượng quân sự và dân phòng địa phương.

 

Hiện Công an phường Nhiêu Lộc đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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