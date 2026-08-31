Ô tô con mất lái gần trường học, tông sập cổng 2 nhà dân

Ô tô Mazda 6 mất lái, tông vào cổng nhà dân khiến tường cổng đổ, làm hư hỏng thêm 2 ô tô con đang đỗ trong sân, tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 31/8, ông Đỗ Đức Hà - Chủ tịch UBND phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô con tông sập trụ cổng của 2 nhà dân ở đường Y Wang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h14 ngày 31/8, ô tô con mang BKS: 47A-277.XX do ông Y.G.N. (SN 1990, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, chở theo 2 người, lưu thông trên đường Y Wang.

Khi đến khu vực Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ, ô tô con bất ngờ mất lái, lao sang bên phải theo chiều đi và tông trực tiếp vào cổng nhà số 208B và 208C.

Cú tông mạnh khiến trụ cổng của 2 gia đình bị đổ sập hoàn toàn. Ô tô 4 chỗ bị nát phần đầu và hư hỏng nặng phần thân; 2 ô tô đậu trong sân cũng bị vỡ nhiều bộ phận phía sau.

Ô tô 4 chỗ bị nát phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông L.Đ.D., chủ một ngôi nhà trong vụ việc, cho biết khoảng hơn 0h ngày 31/8, khi cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh trước sân. Mọi người bật điện chạy ra kiểm tra, phát hiện hai trụ cổng bê tông bị đổ sập, đè lên hai ô tô đang đậu trong sân, khiến phần đuôi xe bị hư hỏng.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Y.G.N. điều khiển xe không giảm tốc độ và thiếu chú ý quan sát khi đi qua đoạn đường cong.

Lãnh đạo phường Ea Kao cho biết, bước đầu kết quả kiểm tra ma túy và nồng độ cồn cho thấy tài xế Y.G.N. có nồng độ cồn.

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