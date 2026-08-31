Ô tô con mất lái gần trường học, tông sập cổng 2 nhà dân

Đời sống 31/08/2026 14:02

Ô tô Mazda 6 mất lái, tông vào cổng nhà dân khiến tường cổng đổ, làm hư hỏng thêm 2 ô tô con đang đỗ trong sân, tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 31/8, ông Đỗ Đức Hà - Chủ tịch UBND phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô con tông sập trụ cổng của 2 nhà dân ở đường Y Wang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h14 ngày 31/8, ô tô con mang BKS: 47A-277.XX do ông Y.G.N. (SN 1990, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, chở theo 2 người, lưu thông trên đường Y Wang.

Khi đến khu vực Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ, ô tô con bất ngờ mất lái, lao sang bên phải theo chiều đi và tông trực tiếp vào cổng nhà số 208B và 208C.

Cú tông mạnh khiến trụ cổng của 2 gia đình bị đổ sập hoàn toàn. Ô tô 4 chỗ bị nát phần đầu và hư hỏng nặng phần thân; 2 ô tô đậu trong sân cũng bị vỡ nhiều bộ phận phía sau.

Ô tô con mất lái gần trường học, tông sập cổng 2 nhà dân - Ảnh 1
Ô tô 4 chỗ bị nát phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông L.Đ.D., chủ một ngôi nhà trong vụ việc, cho biết khoảng hơn 0h ngày 31/8, khi cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh trước sân. Mọi người bật điện chạy ra kiểm tra, phát hiện hai trụ cổng bê tông bị đổ sập, đè lên hai ô tô đang đậu trong sân, khiến phần đuôi xe bị hư hỏng.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Y.G.N. điều khiển xe không giảm tốc độ và thiếu chú ý quan sát khi đi qua đoạn đường cong.

Lãnh đạo phường Ea Kao cho biết, bước đầu kết quả kiểm tra ma túy và nồng độ cồn cho thấy tài xế Y.G.N. có nồng độ cồn.

 

Thông tin MỚI vụ lật xe khách làm nhiều người thương vong ở Gia Lai

Thông tin MỚI vụ lật xe khách làm nhiều người thương vong ở Gia Lai

Liên quan vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật khiến nhiều người thương vong tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), qua kiểm tra nhanh tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Xem thêm
Từ khóa:   Ô tô con mất lái tin moi tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 40 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 40 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 40 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội