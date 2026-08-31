Thông tin MỚI vụ lật xe khách làm nhiều người thương vong ở Gia Lai

Đời sống 31/08/2026 13:53

Liên quan vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật khiến nhiều người thương vong tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), qua kiểm tra nhanh tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách biển số TP HCM do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, 33 tuổi, trú phường An Khê cầm lái, chạy trên tuyến tránh quốc lộ 19 theo hướng Hàm Rồng - Quy Nhơn. Khi qua địa phận phường Hội Phú, ôtô mất kiểm soát, lật nghiêng vào lề đường.

 

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 người. Một người tử vong tại hiện trường, nhiều hành khách bị thương (thông tin ban đầu là 3 người tử vong). Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khoảng 3h40 đơn vị tiếp nhận 20 người liên quan vụ tai nạn.

Trong số này, 15 người bị xây xát ngoài da đã được xuất viện; hai trường hợp gãy chân được bó bột, hai người chấn thương phần mềm tiếp tục điều trị. Một bệnh nhân bị chấn thương cột sống được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, để điều trị chuyên sâu.

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Lực lượng chức năng cẩu xe gặp nạn khỏi hiện trường - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, ôtô giường nằm lật nghiêng bên phải xuống taluy, thân xe nằm dọc sát mép đường, cạnh rãnh thoát nước và vườn cây. Đồ đạc của hành khách cùng một số mảnh vỡ nằm rải rác quanh xe. Lúc cứu hộ, mưa vẫn rơi, sương mù khiến tầm nhìn trên tuyến đường hạn chế, mặt đường bóng nước. Một xe cẩu lớn được đưa tới, lực lượng chức năng căng dây, tổ chức nâng phương tiện khỏi vị trí gặp nạn.

Lãnh đạo phường Hội Phú cho biết lúc xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường trơn. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo phòng CSGT tỉnh Gia Lai kết quả kiểm tra nhanh cho thấy người này không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D; ôtô khách còn hạn kiểm định đến tháng 12/2027.

Ôtô gặp nạn hoạt động theo tuyến cố định, xuất phát từ bến xe Miền Đông cũ, TP HCM, đến bến xe An Khê, Gia Lai, lúc 17h25 hôm qua. Đại diện bến xe Miền Đông cũ cho biết phương tiện này được nhà xe tăng cường chở khách trong dịp lễ Quốc khánh.

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