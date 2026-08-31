Vương Phi âm thầm đến ủng hộ con gái lớn, khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội

Xuất hiện tại sự kiện, Vương Phi lựa chọn trang phục khá đơn giản gồm áo phông cổ chữ V rộng, quần short đen và boots cao cổ. Nữ ca sĩ để mặt mộc, mái tóc ngắn buông tự nhiên, kết hợp kính đen. Dù không ăn diện cầu kỳ, cô vẫn nổi bật giữa đám đông nhờ thần thái đặc trưng.

Vương Phi mới đây gây chú ý khi âm thầm đưa con gái út Lý Yên đến xem và ủng hộ màn biểu diễn của con gái lớn Đậu Tĩnh Đồng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào nhân vật chính trên sân khấu, nhiều khán giả lại đặc biệt thích thú với những khoảnh khắc tự nhiên của nữ ca sĩ dưới khán đài.

Đáng chú ý, Vương Phi và Lý Yên không ngồi ở khu vực VIP mà hòa vào khán giả để theo dõi Đậu Tĩnh Đồng biểu diễn. Khi con gái lớn xuất hiện trên sân khấu, Vương Phi liên tục lắc lư theo nhịp nhạc, thậm chí còn khẽ hát theo. Hình ảnh này khiến nhiều người thích thú, hài hước nhận xét nữ ca sĩ chẳng khác nào đang "hát song ca từ xa" với con gái.

Khoảnh khắc gây sốt nhất xảy ra khi màn hình lớn bất ngờ chuyển hướng về phía khu vực khán giả. Gương mặt Vương Phi xuất hiện trên màn hình khiến cô lập tức sững lại. Nữ ca sĩ theo phản xạ cúi đầu, né máy quay rồi nhanh chóng thu người xuống như muốn "tàng hình".

Phản ứng quá đỗi tự nhiên của Vương Phi khiến những người xung quanh bật cười. Lý Yên đứng cạnh cũng không nhịn được cười khi chứng kiến màn né máy quay của mẹ. Đoạn video sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước.

Không chỉ Vương Phi, Lý Yên cũng lập tức quay mặt tránh ống kính khi phát hiện mình xuất hiện trên màn hình lớn. Màn phối hợp "né camera" của hai mẹ con trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất tại sự kiện.

Ngoại hình của Lý Yên ở tuổi 20 cũng nhận được sự chú ý. Cô sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách thời trang đơn giản, thanh thoát. Nhiều người nhận xét cô ngày càng có khí chất giống mẹ, đặc biệt ở vẻ ngoài lạnh lùng và cá tính.

Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên là hai chị em cùng mẹ khác cha. Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con gái của Vương Phi và người chồng đầu tiên Đậu Duy. Trong khi đó, Lý Yên sinh năm 2006, là con gái của Vương Phi và người chồng thứ hai Lý Á Bằng.

Vương Phi được cho là luôn tôn trọng sự độc lập của các con, không ép họ phải đi theo con đường định sẵn. Đặc biệt, giữa cô và Đậu Tĩnh Đồng còn có điểm chung lớn là tình yêu dành cho âm nhạc và cá tính mạnh mẽ, khác biệt.