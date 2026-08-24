Vương Phi, Tiêu Chiến cùng có mối liên hệ đặc biệt với huấn luyện viên The Voice

Sao quốc tế 24/08/2026 14:50

Mới đây, đêm diễn đầu tiên tại Bắc Kinh trong tour “Tôi đến vì có bạn ở đây” của Na Anh thu hút sự chú ý lớn. Nữ ca sĩ kỳ cựu, từng giữ vai trò huấn luyện viên tại nhiều chương trình âm nhạc đình đám, bất ngờ hội ngộ hai người bạn đặc biệt là Vương Phi và Tiêu Chiến.

Mới đây, đêm diễn đầu tiên tại Bắc Kinh trong tour “Tôi đến vì có bạn ở đây” của Na Anh thu hút sự chú ý lớn. Nữ ca sĩ kỳ cựu, từng giữ vai trò huấn luyện viên tại nhiều chương trình âm nhạc đình đám, bất ngờ hội ngộ hai người bạn đặc biệt là Vương Phi và Tiêu Chiến.

Một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất là lẵng hoa chúc mừng do Vương Phi gửi tới Na Anh. Điều đặc biệt nằm ở tấm thiệp được chính Vương Phi viết tay với lời nhắn thân mật, hài hước và ký tên “Lão Vương”. Nhận ra nét chữ quen thuộc, Na Anh bật cười và trêu bạn rằng cô hiểu rất rõ lời nhắn “uống trước nhé”.

Không chỉ gửi hoa, Vương Phi còn trực tiếp đến xem concert. Nữ ca sĩ ngồi trong khu vực riêng, đeo kính, cầm gậy phát sáng và thoải mái hát theo các ca khúc trên sân khấu như một khán giả bình thường.

Vương Phi, Tiêu Chiến cùng có mối liên hệ đặc biệt với huấn luyện viên The Voice - Ảnh 1

Na Anh thậm chí cố tình giới thiệu Vương Phi vào cuối chương trình, gọi cô là “nhân vật quan trọng nhất”. Khi được nhắc tên, Vương Phi vui vẻ cổ vũ và hòa giọng cùng khán giả trong ca khúc “Hẹn ước năm 1998”.

Khoảnh khắc này một lần nữa cho thấy tình bạn lâu năm giữa hai nữ ca sĩ. Họ đã quen biết và duy trì mối quan hệ thân thiết trong hơn 30 năm, nhưng hiếm khi thể hiện tình cảm theo cách quá phô trương.

Nếu Vương Phi gây chú ý dưới khán đài thì Tiêu Chiến lại trở thành khách mời đặc biệt trên sân khấu. Đáng nói, đây là lần hiếm hoi nam diễn viên, ca sĩ xuất hiện tại concert cá nhân của một người bạn trong giới kể từ khi ra mắt.

Tiêu Chiến cùng Na Anh song ca “Thiên niên nhất thanh xướng”, ca khúc từng được hai người thể hiện trên một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Sau đó, anh tiếp tục trình diễn solo “Xuân ấm hoa nở”, một ca khúc nổi tiếng của Na Anh.

Vương Phi, Tiêu Chiến cùng có mối liên hệ đặc biệt với huấn luyện viên The Voice - Ảnh 2

Mối duyên giữa hai người bắt đầu từ năm 2019, khi họ cùng tham gia mùa đầu tiên của Our Song. Trong quá trình ghép đội, Na Anh và Tiêu Chiến đã lựa chọn nhau, tạo thành “đội Na - Chiến”. Cặp đôi sau đó cùng mang đến nhiều tiết mục được yêu thích như “Đi theo cảm giác”, “Yêu em cũng đồng nghĩa với yêu cô đơn”, “Ánh sáng xanh” và “Đêm ở quân cảng”.

Na Anh từng trực tiếp hướng dẫn Tiêu Chiến về kỹ năng âm nhạc. Với nam ca sĩ, việc gặp được một tiền bối như Na Anh cũng được xem là một trong những điều đáng quý nhất anh nhận được từ chương trình.

Sau 7 năm, màn tái hợp của “đội Na - Chiến” trên sân khấu Bắc Kinh vì thế càng khiến khán giả xúc động, đồng thời cho thấy những mối quan hệ đẹp trong giới giải trí vẫn có thể bền bỉ theo thời gian.

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