Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng

Sao quốc tế 27/06/2026 15:14

Kết quả của Giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả yêu phim Hoa ngữ. Trong đó, Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính trở thành tâm điểm bàn luận khi không giành được bất kỳ giải thưởng nào, dù trước đó nhận tới 6 đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng.

Việc Tàng Hải Truyện không giành được bất kỳ giải thưởng nào tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 dù nhận tới 6 đề cử đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nhiều khán giả theo dõi giải thưởng này nhiều năm, đây không phải là trường hợp hiếm gặp.

Trước đó, Minh Lan Truyện từng nhận tới 7 đề cử nhưng cũng ra về trắng tay. Điều này cho thấy số lượng đề cử không đồng nghĩa với khả năng chiến thắng. Bạch Ngọc Lan vốn được xem là một trong những giải thưởng truyền hình uy tín nhất Trung Quốc, nơi kết quả chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tiêu chí chấm điểm, mức độ cạnh tranh giữa các hạng mục và đánh giá của hội đồng giám khảo, thay vì chỉ dựa trên độ nổi tiếng hay sức hút thương mại của tác phẩm.

Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng - Ảnh 1

Một yếu tố khác được nhiều người nhắc đến là đặc thù của dòng phim cổ trang. Trong lịch sử Bạch Ngọc Lan, Lang Nha Bảng từng tạo nên dấu ấn khi gặt hái nhiều thành công, nhưng những năm gần đây, các tác phẩm cùng thể loại thường gặp nhiều khó khăn hơn khi cạnh tranh với dòng phim chính kịch hiện đại. Những bộ phim khai thác đề tài hiện thực xã hội hoặc mang giá trị nhân văn sâu sắc thường được đánh giá cao tại các mùa giải.

Dẫu vậy, kết quả tại Bạch Ngọc Lan không phủ nhận chất lượng của Tàng Hải Truyện. Bộ phim vẫn được đánh giá tích cực nhờ quy mô đầu tư, bối cảnh, phục trang và diễn xuất của dàn diễn viên. Trong bối cảnh phim cổ trang Trung Quốc ngày càng cạnh tranh, việc tác phẩm nhận tới 6 đề cử đã được xem là sự ghi nhận đáng kể.

Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng - Ảnh 2

Đối với Tiêu Chiến, việc góp mặt trong một dự án nhận nhiều đề cử cũng được xem là bước tiến trên hành trình mở rộng hình tượng diễn xuất. Nhiều nghệ sĩ từng trải qua nhiều lần được đề cử trước khi chạm tay vào các giải thưởng lớn. Vì vậy, việc Tàng Hải Truyện trắng tay có thể mang đến tiếc nuối, nhưng không làm giảm giá trị của bộ phim hay những nỗ lực của ê-kíp. Trong một thị trường truyền hình cạnh tranh khốc liệt, sức lan tỏa với khán giả và sự ghi nhận từ giới chuyên môn đôi khi không phải lúc nào cũng song hành.

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