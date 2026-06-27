Vai diễn của Trương Giai Ninh trong Vấn Tâm 2 gây nhiều ý kiến trái chiều

Giữa loạt nhân vật được chú ý trong phim, vai Âu Dương Đát của Trương Giai Ninh lại gây tranh cãi nhiều nhất. Nhân vật này liên tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, không chỉ về cách thể hiện diễn xuất mà còn ở cách xây dựng hình tượng.

Sau thành công của phần đầu, Vấn Tâm 2 tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi giữ vững phong cách hiện thực đặc trưng. Thay vì khai thác các mối quan hệ tình cảm theo hướng kịch tính, bộ phim tập trung phản ánh áp lực của ngành y, những xung đột giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng như các vấn đề đạo đức trong môi trường bệnh viện. Nhờ đó, tác phẩm vẫn duy trì thành tích khả quan về tỷ suất người xem và mức độ thảo luận trên các nền tảng. Dàn diễn viên quen thuộc cũng là một trong những điểm mạnh của phần hai. Triệu Hựu Đình trở lại với vai Chu Tiểu Phong, nay đã đảm nhận vị trí quản lý khoa, mang trên vai nhiều trách nhiệm và áp lực hơn trước. Mao Hiểu Đồng tiếp tục ghi điểm khi khắc họa hình ảnh bác sĩ ICU Phương Tiểu Nhiên trưởng thành, điềm tĩnh và bản lĩnh. Trong khi đó, Kim Thế Giai gây ấn tượng với nhân vật Lâm Dật – một bác sĩ tài năng nhưng phải đối mặt với những biến cố về sức khỏe của chính mình.

Tuy nhiên, giữa những lời khen dành cho bộ phim, sự xuất hiện của Trương Giai Ninh lại trở thành chủ đề gây tranh luận. Nữ diễn viên đảm nhận vai Âu Dương Đạt, đại diện dược phẩm đồng thời là mối tình cũ của Chu Tiểu Phong. Đây được xem là nhân vật có vai trò quan trọng khi vừa gắn với tuyến nội dung nghề nghiệp, vừa tạo điểm nhấn cho câu chuyện quá khứ của nam chính.

Dẫu vậy, một bộ phận khán giả cho rằng cách thể hiện của Trương Giai Ninh chưa thực sự hòa hợp với không khí tiết chế mà Vấn Tâm 2 theo đuổi. Ở các phân cảnh tái ngộ với Chu Tiểu Phong, nữ diễn viên bị nhận xét vẫn sử dụng lối diễn quen thuộc thường thấy trong các phim ngôn tình, với biểu cảm khá trực diện và giàu cảm xúc. Điều này tạo cảm giác khác biệt so với phong cách diễn xuất nội tâm, kiềm chế của các nhân vật còn lại. Đặc biệt, trong những cảnh đối diễn cùng Mao Hiểu Đồng, sự chênh lệch về cách xử lý nhân vật càng trở nên rõ rệt. Trong khi Mao Hiểu Đồng chủ yếu truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể, Trương Giai Ninh lại được cho là dùng nhiều biểu cảm hơn mức cần thiết, khiến một số khán giả cảm thấy hai nhân vật như thuộc hai màu sắc phim khác nhau. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng tranh cãi lần này không phản ánh năng lực diễn xuất của Trương Giai Ninh. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn thành công, nhưng với một nhân vật giàu trải nghiệm như Âu Dương Đạt, khán giả kỳ vọng cô sẽ lựa chọn lối thể hiện chín chắn và tinh tế hơn. Những ý kiến trái chiều vì thế chỉ là một phần trong bức tranh chung của Vấn Tâm 2, bộ phim vẫn được đánh giá cao nhờ kịch bản chắc tay và giá trị hiện thực mà tác phẩm mang lại.

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố Mới đây, đoạn video tranh cãi giữa đường của Trương Giai Ninh và bạn trai đang được cư dân mạng xứ Trung chia sẻ rầm rộ.

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