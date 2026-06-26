Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 26/06/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to trong 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), Cát khí từ Lục Hợp mang đến cho tuổi Dậu sự hài hòa, suôn sẻ trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là công việc và tình cảm. Các cuộc họp diễn ra hiệu quả, ý kiến của bạn được mọi người lắng nghe và tán thành. Cấp trên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức, có thể giao cho bạn một vị trí quan trọng hơn. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thu nhập từ lương và thưởng có dấu hiệu tăng nhẹ, đặc biệt nếu bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng. Các khoản đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu, vàng có thể sinh lời tốt, nhưng nên chốt lời sớm. Có thể nhận được tiền lì xì, quà tặng bất ngờ từ khách hàng hoặc đối tác. Đừng quên tiết kiệm một phần cho tương lai.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), Tam Hợp cục mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp trong công việc của tuổi Tuất. Bản mệnh tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này ngũ hành tương sinh mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho Tuất. Những nỗi buồn trước đó đã dần tan biến, thay vào đó là niềm vui. Người độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, sống thật với cảm xúc mình đang có, chớ nên giấu giếm, trốn tránh tình cảm.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), nhờ có Tam Hợp cục, người tuổi Hợi đón vận trình tốt lành. Công việc về cơ bản là tốt, bên cạnh bạn lại luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình, cũng bởi có người giúp đỡ nên nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày cũng khá sáng. Không chỉ nguồn thu chính dồi dào, mà các hoạt động đầu tư bên ngoài cũng mang lại lợi nhuận, người làm công ăn lương có thu nhập thêm bên ngoài hoặc có tiền thưởng với năng lực của mình. Cơ hội kiếm tiền không ít nhưng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần cũng không được rảnh rang đâu nhé. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 4 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 4 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Ngọc Hoàng điểm tên, nhận được TIỀN - TÌNH - TÀI đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng vào đúng 4 ngày liên tiếp này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vợ mất chưa đầy tháng đã rước người mới về, chồng bị chửi té tát cho đến khi sự thật được lật mở

Vợ mất chưa đầy tháng đã rước người mới về, chồng bị chửi té tát cho đến khi sự thật được lật mở

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy để rồi nức nở khi biết sự thật phía sau

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy để rồi nức nở khi biết sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Bí mật kinh hoàng của chồng bị phơi bày nhờ chiếc điện thoại đôi và màn "bóc phốt" từ anh shipper

Bí mật kinh hoàng của chồng bị phơi bày nhờ chiếc điện thoại đôi và màn "bóc phốt" từ anh shipper

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đòi "mượn" vàng cưới của dâu đem tặng con gái, mẹ chồng ngượng chín mặt vì câu đáp trả đỉnh cao

Đòi "mượn" vàng cưới của dâu đem tặng con gái, mẹ chồng ngượng chín mặt vì câu đáp trả đỉnh cao

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Con gái nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra rồi ngã ngửa trước sự thật

Con gái nói nhà cô giáo có bạn giống hệt mình, tôi âm thầm điều tra rồi ngã ngửa trước sự thật

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, thu nhập dồi dào, cuộc sống hưng thịnh rực rỡ, vinh hoa phú quý có đủ trong 4 ngày cuối tháng 6 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, thu nhập dồi dào, cuộc sống hưng thịnh rực rỡ, vinh hoa phú quý có đủ trong 4 ngày cuối tháng 6 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Danh tính người tung tin tôm khô làm bằng cao su non ở Cà Mau

Danh tính người tung tin tôm khô làm bằng cao su non ở Cà Mau

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Qua đêm nay, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp Phúc Lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, thu nhập dồi dào, cuộc sống hưng thịnh rực rỡ, vinh hoa phú quý có đủ trong 4 ngày cuối tháng 6 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, thu nhập dồi dào, cuộc sống hưng thịnh rực rỡ, vinh hoa phú quý có đủ trong 4 ngày cuối tháng 6 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.