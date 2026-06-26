Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), 3 con giáp vận may chạm gót, lên đời phú quý, đếm tiền mỏi tay, phát tài cực to

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), Cát khí từ Lục Hợp mang đến cho tuổi Dậu sự hài hòa, suôn sẻ trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là công việc và tình cảm. Các cuộc họp diễn ra hiệu quả, ý kiến của bạn được mọi người lắng nghe và tán thành. Cấp trên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức, có thể giao cho bạn một vị trí quan trọng hơn.

Thu nhập từ lương và thưởng có dấu hiệu tăng nhẹ, đặc biệt nếu bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng. Các khoản đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu, vàng có thể sinh lời tốt, nhưng nên chốt lời sớm. Có thể nhận được tiền lì xì, quà tặng bất ngờ từ khách hàng hoặc đối tác. Đừng quên tiết kiệm một phần cho tương lai.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), Tam Hợp cục mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp trong công việc của tuổi Tuất. Bản mệnh tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này ngũ hành tương sinh mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho Tuất. Những nỗi buồn trước đó đã dần tan biến, thay vào đó là niềm vui. Người độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, sống thật với cảm xúc mình đang có, chớ nên giấu giếm, trốn tránh tình cảm.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28 tháng 6), nhờ có Tam Hợp cục, người tuổi Hợi đón vận trình tốt lành. Công việc về cơ bản là tốt, bên cạnh bạn lại luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình, cũng bởi có người giúp đỡ nên nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày cũng khá sáng. Không chỉ nguồn thu chính dồi dào, mà các hoạt động đầu tư bên ngoài cũng mang lại lợi nhuận, người làm công ăn lương có thu nhập thêm bên ngoài hoặc có tiền thưởng với năng lực của mình. Cơ hội kiếm tiền không ít nhưng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần cũng không được rảnh rang đâu nhé.

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