Giá vàng hôm nay, ngày 26/6/2026: Bật tăng trở lại

Hôm nay, ngày 26/6/2026, giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên khi đồng USD suy yếu, lãi suất trái phiếu Mỹ giảm

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 26/6, giá vàng trong nước bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, bán ra 146,8 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng khi được mua vào lên 143,7 triệu đồng, bán ra 146,7 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 700.000 đồng, đưa chiều mua vào lên 143,7 triệu đồng và bán ra 146,7 triệu đồng…

Giá vàng SJC bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động quanh mức 4.025 USD/ounce, tăng khoảng 49 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 3.976 USD/ounce.

Sự bật tăng của giá vàng chủ yếu xuất phát từ việc lãi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu. Sau ba phiên giảm mạnh do rủi ro thị trường, dữ liệu kinh tế Mỹ đã mang lại sự ổn định cần thiết.

Cụ thể, chỉ số lạm phát PCE tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm về khu vực 4,4%, trong khi lãi suất kỳ hạn 2 năm giao dịch gần 4,1%.

Mặt khác, đà tăng của giá vàng hôm nay còn đến từ hoạt động mua vào, bù lại cho việc nhà đầu tư đã bán khống vàng trong các phiên giao dịch gần đây.

Tình hình căng thẳng Mỹ - Iran tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng, dù rủi ro đã bớt "nóng" hơn. Vụ tấn công tàu chở hàng treo cờ Singapore đã đẩy giá dầu tăng trở lại khoảng 2%, đồng thời khơi dậy một đợt mua vàng do lo ngại rủi ro địa chính trị.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD Hôm nay, ngày 26/6/2026, áp lực bán từ nhà đầu tư trước sức mạnh của đồng USD đã khiến giá vàng thế giới sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua.

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