Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26/06/2026 05:00

Dưa lê khi vào vụ có vị ngọt lịm, thơm mát, giàu dinh dưỡng, có hàm lượng chất xơ và nước cao. Dưa lê có khả năng hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ tăng huyết áp và thúc đẩy sức khỏe của da và tóc…

Dưa lê (còn gọi là dưa mật) là một loại trái cây có hình tròn hoặc bầu dục có vỏ mịn, màu xanh lục ngả vàng. Dưa lê có vị ngọt thanh nên thường được sử dụng để giải nhiệt. Trong dưa lê có chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Chính vì vậy, khi ăn dưa lê thường xuyên cơ thể sẽ nhận về nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của dưa lê đối với sức khoẻ

Ngăn ngừa tăng huyết áp

Là một thực phẩm giàu kali, dưa lê được khuyên dùng cho những người bị tăng huyết áp và huyết áp ca. Kali trong dưa là chất cần thiết cho đối tượng này. Bằng cách thêm loại quả này vào chế độ ăn uống của bạn, bạn không chỉ tránh được việc nạp dư lượng calo vào cơ thể mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp.

Tốt cho tim mạch

Các axit béo omega-3 trong hạt dưa lê đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các vấn đề về tim mạch. Đây là một trong những lợi ích của hạt dưa lê với sức khỏe.

Hỗ trợ đường ruột

Dưa lê có tác dụng loại bỏ các loại giun, sán trong ruột. Đó là lý do tại sao bạn nên cho trẻ ăn dưa lê trong mùa hè vì nó giúp trẻ phòng ngừa các căn bệnh về tiêu hóa.

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống cảm cúm

Dưa lê có tác dụng kích thích hệ hô hấp, làm long và tống đờm ra ngoài cơ thể dễ dàng. Ngoài ra, vitamin C trong dưa lê cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus gây sốt và cảm cúm.

Lưu ý cần nhớ khi ăn dưa lê

Ngoài tìm hiểu dưa lê có ăn được hạt không, nhiều bạn đọc cũng rất quan tâm đến việc liệu ăn dưa lê nhiều có lợi hay có hại, nên lưu ý gì khi ăn thực phẩm này. Khi sử dụng loại quả này, bạn cần chú ý những điểm sau:

Dưa lê thường có quanh năm nhưng tháng 5 và tháng 9 là vụ rộ nhất, bạn nên ăn vào 2 khoảng thời gian này để dưa ngon ngọt hơn.

Dưa lê có thể bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4oC trong 2 – 4 tuần nhưng bạn nên ăn càng sớm sẽ càng ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn mua dưa lê cần tránh những quả mềm, có dấu hiệu trầy xước, dập nát,…Một khi đã cắt dưa lê ra ăn, bạn nên dùng trong tối đa 4 ngày sau đó để đảm bảo dinh dưỡng.

Dưa lê tuy tốt nhưng có thể gây chướng bụng nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn từ 1 – 2 bữa/tuần thôi nhé.

Dưa lê có thể ăn trực tiếp hoặc bạn dùng làm salad trái cây, kem, sinh tố, nước ép,… đều rất ngon, kích thích vị giác và giúp bữa ăn thêm phong phú, đa dạng hơn.

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