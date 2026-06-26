Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang 'thần dược'

Dinh dưỡng 26/06/2026 05:00

Dưa lê khi vào vụ có vị ngọt lịm, thơm mát, giàu dinh dưỡng, có hàm lượng chất xơ và nước cao. Dưa lê có khả năng hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ tăng huyết áp và thúc đẩy sức khỏe của da và tóc…

Dưa lê (còn gọi là dưa mật) là một loại trái cây có hình tròn hoặc bầu dục có vỏ mịn, màu xanh lục ngả vàng. Dưa lê có vị ngọt thanh nên thường được sử dụng để giải nhiệt. Trong dưa lê có chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Chính vì vậy, khi ăn dưa lê thường xuyên cơ thể sẽ nhận về nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang 'thần dược' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của dưa lê đối với sức khoẻ

Ngăn ngừa tăng huyết áp

Là một thực phẩm giàu kali, dưa lê được khuyên dùng cho những người bị tăng huyết áp và huyết áp ca. Kali trong dưa là chất cần thiết cho đối tượng này. Bằng cách thêm loại quả này vào chế độ ăn uống của bạn, bạn không chỉ tránh được việc nạp dư lượng calo vào cơ thể mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp.

Tốt cho tim mạch

Các axit béo omega-3 trong hạt dưa lê đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các vấn đề về tim mạch. Đây là một trong những lợi ích của hạt dưa lê với sức khỏe.

Hỗ trợ đường ruột

Dưa lê có tác dụng loại bỏ các loại giun, sán trong ruột. Đó là lý do tại sao bạn nên cho trẻ ăn dưa lê trong mùa hè vì nó giúp trẻ phòng ngừa các căn bệnh về tiêu hóa.

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang 'thần dược' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống cảm cúm

Dưa lê có tác dụng kích thích hệ hô hấp, làm long và tống đờm ra ngoài cơ thể dễ dàng. Ngoài ra, vitamin C trong dưa lê cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus gây sốt và cảm cúm.

Lưu ý cần nhớ khi ăn dưa lê

Ngoài tìm hiểu dưa lê có ăn được hạt không, nhiều bạn đọc cũng rất quan tâm đến việc liệu ăn dưa lê nhiều có lợi hay có hại, nên lưu ý gì khi ăn thực phẩm này. Khi sử dụng loại quả này, bạn cần chú ý những điểm sau:

Dưa lê thường có quanh năm nhưng tháng 5 và tháng 9 là vụ rộ nhất, bạn nên ăn vào 2 khoảng thời gian này để dưa ngon ngọt hơn.

Dưa lê có thể bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4oC trong 2 – 4 tuần nhưng bạn nên ăn càng sớm sẽ càng ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang 'thần dược' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn mua dưa lê cần tránh những quả mềm, có dấu hiệu trầy xước, dập nát,…Một khi đã cắt dưa lê ra ăn, bạn nên dùng trong tối đa 4 ngày sau đó để đảm bảo dinh dưỡng.

Dưa lê tuy tốt nhưng có thể gây chướng bụng nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn từ 1 – 2 bữa/tuần thôi nhé.

Dưa lê có thể ăn trực tiếp hoặc bạn dùng làm salad trái cây, kem, sinh tố, nước ép,… đều rất ngon, kích thích vị giác và giúp bữa ăn thêm phong phú, đa dạng hơn.

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Dưa leo không chỉ đơn thuần là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn được coi là “thần dược” với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Đặc biệt, nước ép dưa leo từ lâu đã được biết đến là thức uống giải nhiệt hiệu quả, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   dưa lê lưu ý khi ăn dưa lê công dụng của dưa lê

TIN MỚI NHẤT

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Sao quốc tế 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/6/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/6/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "thần dược"

Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Thứ quả rẻ bèo bán đầy chợ chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "thần dược"

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 26/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/6/2026), 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Cuối ngày hôm nay (26/6/2026), 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Rau cải cúc cực bổ nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này: Biết sớm để tránh xa

Rau cải cúc cực bổ nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này: Biết sớm để tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau cải cúc cực bổ nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này: Biết sớm để tránh xa

Rau cải cúc cực bổ nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này: Biết sớm để tránh xa

Cứ nghĩ chỉ là rau thơm ăn kèm, hóa ra ngò rí lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Cứ nghĩ chỉ là rau thơm ăn kèm, hóa ra ngò rí lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Loại "siêu thực phẩm" bán đầy chợ Việt: Vừa chống lão hóa đỉnh cao lại không lo tăng cân, giá rẻ bèo

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "biệt dược"

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "biệt dược"

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau dại mọc tốt um như cỏ hóa ra lại là "thần dược" giải độc, bổ đủ đường!

Loại rau dại mọc tốt um như cỏ hóa ra lại là "thần dược" giải độc, bổ đủ đường!