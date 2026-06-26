Dưa lê (còn gọi là dưa mật) là một loại trái cây có hình tròn hoặc bầu dục có vỏ mịn, màu xanh lục ngả vàng. Dưa lê có vị ngọt thanh nên thường được sử dụng để giải nhiệt. Trong dưa lê có chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Chính vì vậy, khi ăn dưa lê thường xuyên cơ thể sẽ nhận về nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Là một thực phẩm giàu kali, dưa lê được khuyên dùng cho những người bị tăng huyết áp và huyết áp ca. Kali trong dưa là chất cần thiết cho đối tượng này. Bằng cách thêm loại quả này vào chế độ ăn uống của bạn, bạn không chỉ tránh được việc nạp dư lượng calo vào cơ thể mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp.

Tốt cho tim mạch

Các axit béo omega-3 trong hạt dưa lê đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các vấn đề về tim mạch. Đây là một trong những lợi ích của hạt dưa lê với sức khỏe.

Hỗ trợ đường ruột

Dưa lê có tác dụng loại bỏ các loại giun, sán trong ruột. Đó là lý do tại sao bạn nên cho trẻ ăn dưa lê trong mùa hè vì nó giúp trẻ phòng ngừa các căn bệnh về tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Chống cảm cúm

Dưa lê có tác dụng kích thích hệ hô hấp, làm long và tống đờm ra ngoài cơ thể dễ dàng. Ngoài ra, vitamin C trong dưa lê cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus gây sốt và cảm cúm.

Lưu ý cần nhớ khi ăn dưa lê

Ngoài tìm hiểu dưa lê có ăn được hạt không, nhiều bạn đọc cũng rất quan tâm đến việc liệu ăn dưa lê nhiều có lợi hay có hại, nên lưu ý gì khi ăn thực phẩm này. Khi sử dụng loại quả này, bạn cần chú ý những điểm sau:

Dưa lê thường có quanh năm nhưng tháng 5 và tháng 9 là vụ rộ nhất, bạn nên ăn vào 2 khoảng thời gian này để dưa ngon ngọt hơn.

Dưa lê có thể bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4oC trong 2 – 4 tuần nhưng bạn nên ăn càng sớm sẽ càng ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn mua dưa lê cần tránh những quả mềm, có dấu hiệu trầy xước, dập nát,…Một khi đã cắt dưa lê ra ăn, bạn nên dùng trong tối đa 4 ngày sau đó để đảm bảo dinh dưỡng.

Dưa lê tuy tốt nhưng có thể gây chướng bụng nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn từ 1 – 2 bữa/tuần thôi nhé.

Dưa lê có thể ăn trực tiếp hoặc bạn dùng làm salad trái cây, kem, sinh tố, nước ép,… đều rất ngon, kích thích vị giác và giúp bữa ăn thêm phong phú, đa dạng hơn.