Sáng 15/8, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh này khiến 2 người thương vong.

Theo thông ti từ VietNamNet, khoảng 2h45 ngày 15/8, tại Km40+600 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), vụ va chạm giữa xe khách và ô tô tải đã xảy ra.

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 47H-029.XX đang dừng trong làn dừng khẩn cấp theo hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai. Xe khách BKS 50H-947.XX do ông Đ.M.Q. (SN 1984, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông cùng chiều đã tông mạnh vào phía sau ô tô tải.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng, trong khi phần đuôi ô tô tải cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến một nữ hành khách quốc tịch Nga (SN 1988) tử vong. Một hành khách khác (SN 1983, quốc tịch Nga) bị thương, gãy chân và được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn theo quy định.

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