NÓNG: 3 doanh nghiệp dược bị phạt gần 100 triệu, liên quan 41 loại thuốc

Đời sống 14/08/2026 14:29

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty dược do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá thuốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 13/8 cho biết vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty dược do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá thuốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó, Công ty cổ phần Dược phẩm SaVi (TPHCM) bị phạt 45 triệu đồng do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 180 lượt mặt hàng thuốc, tương ứng 34 thuốc.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (TPHCM) bị phạt 25 triệu đồng. Nhà chức trách xác định công ty kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá theo quy định đối với 4 mặt hàng thuốc, gồm Aceblue 200, Acyclovir 800, Cefuroxim 500mg và Erythromycin 500mg.

Trong đó, Aceblue 200 chứa acetylcysteine, thường được dùng trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết đờm nhầy. Acyclovir 800 là thuốc kháng virus, được sử dụng để điều trị một số bệnh do virus gây zona và thủy đậu. Cefuroxim 500mg là thuốc kháng sinh, dùng điều trị các nhiễm khuẩn. Erythromycin 500mg cũng là thuốc kháng sinh, được sử dụng để điều trị nhiều loại nhiễm khuẩn.

NÓNG: 3 doanh nghiệp dược bị phạt gần 100 triệu, liên quan 41 loại thuốc - Ảnh 1
Công ty Vidipha kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá theo quy định đối với thuốc Acyclovir 800 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, Cục Quản lý Dược cũng xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (NADYPHAR) ở TPHCM, số tiền 25 triệu đồng. NADYPHAR bị xác định kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 3 thuốc, gồm Loperamid, Ibuprofen 200mg và Acetylcystein.

Trong đó, Loperamid được sử dụng để điều trị tiêu chảy; Ibuprofen 200mg có tác dụng giảm đau, hạ sốt và chống viêm; còn Acetylcystein giúp làm loãng đờm, giảm ho.

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