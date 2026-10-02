Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, thời vận của tuổi Dần tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi. Thứ 4 này cũng là một ngày thuận lợi cho việc cầu về đường đi, di chuyển, tính toán, cho nên nếu muốn đi xa, mưu tính công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở thì nên thực hiện sẽ tốt cho tuổi Dần.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có cơ hội khẳng định bản thân trong ngày hôm nay. Chỉ cần bạn cố gắng và quyết tâm thì không có đỉnh cao nào là bạn không thể chinh phục. Người làm kinh tế cũng có thể nhân thời điểm này để mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác. Tính tình cởi mở, làm ăn giữ chữ tín chính là yếu tố giữ chân mọi người. Bạn cần phát huy điểm mạnh này của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Do đó, bạn nên sắp xếp thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ tránh được nhiều rắc rối, gặp được nhiều may mắn, thành công hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, Thiên Tài che chở, người tuổi Dậu có một ngày đường tài lộc cực kì hanh thông. Một số người có thể bất ngờ nhận được khoản tiền lời lãi từ các mối đầu tư trước đó. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng nên đưa ra được những quyết định chính xác. Một số người còn bất ngờ nhận được tiền thông qua những trò chơi bốc thăm may mắn hoặc được người khác đầu tư, trả nợ. Bạn nên có cách sử dụng khoản tiền này khôn ngoan để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Kim sinh Thủy, phương diện tình cảm cũng có những tín hiệu tích cực báo về. Bạn và người ấy luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc chân thành nhất. Hai người thấu hiểu mong muốn của nhau mà không cần phải nói thành lời.

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