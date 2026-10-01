Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/10/2026 10:35

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hết sức thuận lợi. Vì luôn đặt sự chân thành, thật thà lên hàng đầu nên người tuổi này luôn nhận được đánh giá cao từ cấp trên, từ đó tạo nên sự tin tưởng và tín nhiệm trong mắt mọi người. 

Bên cạnh đó, vận tình cảm của con giáp may mắn này sẽ êm ấm, hài hòa. Người tuổi này đã kết hôn hiện đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và có nửa kia luôn chia sẻ, trò chuyện và quan tâm đến mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.  

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Sự nhạy bén và trí thông minh giúp con giáp này chinh phục thử thách này đến thử thách khác. Cùng với đó, việc chấp nhận sai lầm và lắng nghe ý kiến đóng góp giúp con đường sự nghiệp ngày phát triển hơn nữa. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc. Bạn lấy hết can đảm của mình để bày tỏ với người mình thương và may mắn là bạn nhận được sự đồng ý của người ấy bởi họ cũng đang thầm thương trộm nhớ bạn bấy lâu nay. 

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ khá "xuôi chèo mát mái". Tỵ cảm thấy tự ti vì những thành quả mà mình đạt được đều là do may mắn. Vận trình tài lộc của con giáp này có điểm sáng do nguồn tiền lúc nào cũng chảy về túi nhưng không đừng vì thế mà tiêu xài quá mức. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm có bước chuyển mình tích cực. Tuy rằng bạn luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Còn người độc thân chưa muốn nói chuyện yêu đương vì còn mải mê ham chơi. 

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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