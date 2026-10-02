Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 02/10/2026 05:00

Khi ăn những loại quả này sẽ giúp tăng cảm giác no và kiểm soát lượng ăn. Khi nhu cầu năng lượng và mức độ vận động thay đổi theo tuổi, lựa chọn trái cây phù hợp có thể góp phần duy trì chế độ ăn cân đối và kiểm soát cân nặng.

Trong xã hội hiện đại, ngoại hình của con người ngày càng được chú trọng. Vóc dáng cân đối, thân hình thon gọn không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn giúp bạn tự tin hơn, thậm chí mang đến nhiều cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống.

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tầm quan trọng của việc kiểm soát cân nặng

Mục tiêu của kiểm soát cân nặng không chỉ đơn thuần là để sở hữu một vóc dáng đẹp mà còn là để duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bạn. Khi cân nặng vượt quá bảng chiều cao cân nặng lý tưởng, cơ thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về bệnh tật.

Thừa cân béo phì là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ,... Lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể gây áp lực lên tim, mạch máu và các cơ quan nội tạng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, việc thừa cân còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, khiến người bệnh cảm thấy tự ti, mặc cảm, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Ngược lại, khi kiểm soát được cân nặng, chúng ta sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực rõ rệt cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Cơ thể sẽ có nhiều năng lượng hơn, tinh thần minh mẫn, giúp chúng ta hoàn thành tốt các công việc hàng ngày. Đặc biệt, việc kiểm soát cân nặng mang đến một tâm lý tích cực, sức khỏe tinh thần tốt.

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Táo giàu chất xơ, giúp no lâu

Táo giàu nước và chất xơ, trong đó có pectin, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng ăn. Đây cũng là lựa chọn thuận tiện cho bữa phụ, có thể thay thế bánh ngọt, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

Khi kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên ăn táo nguyên quả, có thể giữ vỏ sau khi rửa sạch. Nước ép táo thường ít chất xơ hơn và dễ khiến cơ thể hấp thu lượng đường, năng lượng từ nhiều quả trong thời gian ngắn. Có thể kết hợp táo với sữa chua không đường hoặc một lượng vừa phải các loại hạt để bữa phụ cân bằng hơn.

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa, năng lượng thấp

Việt quất, mâm xôi và các loại quả mọng giàu chất xơ, vitamin C cùng các hợp chất thực vật chống oxy hóa, trong khi năng lượng tương đối thấp. Hàm lượng nước và chất xơ giúp tăng cảm giác no mà không làm lượng năng lượng nạp vào tăng quá nhiều.

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng có thể ăn trực tiếp hoặc dùng cùng yến mạch, sữa chua không đường. Với quả đông lạnh, nên chọn loại không thêm đường; hạn chế mứt, siro và trái cây sấy có đường vì thường chứa nhiều đường, năng lượng hơn.

Bơ giàu chất béo không bão hòa

Bơ giàu chất béo không bão hòa, chất xơ, kali, folate cùng nhiều vitamin, khoáng chất. Chất béo kết hợp với chất xơ có thể giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng ăn. Tuy nhiên, bơ có mật độ năng lượng cao hơn táo, bưởi và quả mọng nên người muốn kiểm soát cân nặng cần chú ý khẩu phần.

Có thể dùng bơ với salad, bánh mì nguyên cám hoặc kết hợp nguồn protein trong bữa chính. Nên hạn chế các món bơ xay thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc kem vì có thể làm tăng đáng kể lượng năng lượng.

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