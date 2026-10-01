Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, đường công danh của tuổi Tuất đang tiến triển rất tốt. Bản mệnh phát huy được khả năng sáng tạo tiềm ẩn của bản thân khi bị rơi vào tình huống nguy cấp và cứu được một màn thua trông thấy. Nhờ vậy mà cấp trên cũng có cái nhìn khác và sẽ giao nhiều trọng trách hơn.

Vận trình tình cảm tháng 8 lại rất tốt đẹp, đời sống vợ chồng ngày càng hòa thuận, yêu thương gắn bó. Nhờ có điểm tựa tinh thần vững chắc như vậy nên bản mệnh có thể yên tâm làm bất cứ việc gì mình thích vì luôn có người bên cạnh ủng hộ cũng như tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Chính Quan phù trợ, người tuổi Thìn có thể gặt hái được thành công trên phương diện sự nghiệp. Bạn đưa ra được những quan điểm, phương án giải quyết công việc chính xác, giúp tập thể phát triển nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo nhận được sự yêu mến và tôn trọng của nhân viên cấp dưới là do bạn biết lắng nghe và tạo cơ hội để mọi người phát huy điểm mạnh. Tập thể của bạn phát triển nhanh chóng.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Chính Quan soi chiếu, người tuổi Sửu khẳng định được năng lực của mình trong công việc và nhận được sự tuyên dương, khen thưởng của cấp trên. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng triển vọng. Hai người có nhiều quan điểm phù hợp nên quan hệ được xích lại nhanh chóng.

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