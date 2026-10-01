Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 01/10/2026 04:45

3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Năng lực được người tuổi này thể hiện khéo léo, tài tình nên được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này có nhiều cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, mở đường cho con đường công danh sự nghiệp thăng tiến.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ như ý hòa hợp. Các mối quan hệ trong gia đình tìm được sự hòa hợp trong cảm xúc lẫn quan điểm. Tinh thần thoải mái còn giúp con giáp này đưa ra được nhiều ý tưởng tuyệt vời để làm mới tình cảm.

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc, từ đó, các bạn có thể ung dung bước trên một con đường tương đối thuận lợi về mọi mặt trong cuộc sống. Chỉ cần người tuổi Tuất sẵn sàng nắm bắt, không để cơ hội tuột khỏi tầm tay, bình tĩnh xử trí mọi việc.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ luôn đong đầy, viên mãn. Dự đoán, người cung này sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ người ấy, khiến bạn rất phấn khích và mãn nguyện.

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ tiến triển như mong đợi trong thời gian tới. Bạn có khả năng tham túng cảm xúc người khác để làm theo hướng mà mình muốn. Do đó, trong công việc, bạn cũng dễ dàng điều hướng mọi người theo suy nghĩ của mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm sẽ trở nên tươi sáng, tốt đẹp. Người cung này rất giàu cảm xúc và rất nhạy cảm trong tình yêu. Vì thế, bạn có thể làm chỗ dựa tinh thần an toàn cho đối phương.

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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