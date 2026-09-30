Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 30/09/2026 11:57

Người phụ nữ Australia 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City, Sở Y tế TP HCM yêu cầu hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/9, Sở Y tế TPHCM cho biết đã xác minh trường hợp người bệnh W.D.J (sinh năm 1961, quốc tịch Australia) sau khi nhận báo cáo từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cụ thể, ngày 20/9, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nặng sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã tiến hành xác minh tại Bệnh viện Quốc tế City, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án cùng các tài liệu liên quan đến quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi và điều trị người bệnh.

Theo hồ sơ do Bệnh viện Quốc tế City cung cấp, ngày 4/9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5/9.

Ngày 9/9, người bệnh tiếp tục nhập viện để thực hiện hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng. Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, đang sử dụng máy CPAP tại nhà.

Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám, người bệnh được phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma, kèm viêm phúc mạc khu trú.

Ngày 19/9, người bệnh được phẫu thuật cấp cứu. Sau đó, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng.

Bệnh viện Quốc tế City đã hội chẩn với ê-kíp của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực và thực hiện can thiệp VV-ECMO tại giường. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Dù được tích cực hồi sức và điều trị, người bệnh không qua khỏi, tử vong ngày 22/9.

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình điều trị - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để xem xét toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị người bệnh.

Sở cũng yêu cầu mời các chuyên gia thuộc lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ tham gia đánh giá, tư vấn chuyên môn.

Theo Sở Y tế, việc đánh giá nhằm làm rõ toàn bộ quá trình khám, chỉ định, phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi hậu phẫu và xử trí khi người bệnh xuất hiện biến chứng.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và đánh giá chuyên môn, nếu phát hiện tổ chức hoặc cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sở cũng sẽ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Từ trường hợp này, Sở Y tế lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, do đó có thể phát sinh các nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Đặc biệt, với người có bệnh nền hoặc yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp, cơ sở y tế cần khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện trước phẫu thuật để lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp phù hợp.

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