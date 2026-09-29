Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 29/09/2026 14:18

Sáng 29/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết em Thắng được chuyển đến viện một ngày trước trong tình trạng đứt rời bàn tay, cẳng tay dập nát. Bác sĩ mất 7 tiếng xử lý các vết thương ban đầu, giúp bệnh nhi ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhi N.D.T (học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay vào ngày 28/9. 

Do phần cẳng tay của trẻ bị dập nát nhiều, các bác sĩ chưa thể nối lại bàn tay vì nguy cơ phần nối bị hoại tử. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để tạm thời duy trì sự sống.

Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ chuyển bàn tay từ cẳng chân lên nối trở lại. Bệnh nhân cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày mới có thể đánh giá.

"Hiện tại tay vẫn hồng nhưng còn phải theo dõi một thời gian nữa mới biết chính xác tay còn sống hay không", Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông tin.

Ông Nam cho biết thêm, bé T. bị thiếu máu, bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Huyết học để được cung cấp máu. Trường hợp nguồn máu không đủ, bệnh viện sẽ huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ bệnh nhân.

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Các bác sĩ thực hiện nối bàn tay vào chân để nuôi tay cho nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập.

Đúng lúc này, một phụ nữ điều khiển xe máy chở con trai là bé N.D.T đi qua. Cổng làng đổ xuống, đè trúng trẻ. Người dân cùng tài xế xe cẩu sau đó nâng phần cổng bị đổ để đưa bệnh nhi ra ngoài.

Chiếc xe cẩu được xác định thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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