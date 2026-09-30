Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 30/09/2026 10:09

Hôm nay, ngày 30/9/2026, trong nước vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 500.000 đồng, lên 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra giữ nguyên ở mức 142,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 700.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 140,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 30/9 phục hồi mạnh sau nhịp lao dốc trước đó, có thời điểm lên 4.189 USD/ounce. Kim loại quý hiện giao dịch quanh vùng 4.183 USD/ounce.

Lúc 7h05 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.182,7 USD/ounce (mua vào) và 4.184,7 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 1,6 USD/ounce, tương đương 0,04%.

Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng biến động rất mạnh. Kim loại quý có lúc rơi xuống 4.113 USD/ounce, sau đó liên tục hồi phục và vọt lên mức cao nhất 4.189 USD/ounce.

Như vậy, tính từ đáy trong phiên, giá vàng đã tăng gần 76 USD/ounce, tương đương khoảng 1,8%.

Giá vàng trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.155 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.190 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,2%, tương ứng giảm 180 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 29/9 tăng 41 USD (+1%) lên 4.155 USD/ounce.

Vàng hồi phục trở lại sau khi lao dốc, giảm tổng cộng gần 200 USD/ounce trong hai phiên trước đó.

Giá vàng tăng trở lại chủ yếu do sức cầu bắt đáy khi vàng về gần 4.100 USD/ounce. Bên cạnh đó, việc giá dầu WTI giảm 2,3% ngay đầu phiên 29/9 trên thị trường Mỹ về ngưỡng 90 USD/thùng cũng góp phần giảm áp lực lạm phát.

Dù vậy, áp lực trước mắt còn lớn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên vùng cao nhiều năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tiến sát vùng 5%/năm. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất là rất lớn. Giới đầu tư đang chờ các số liệu kinh tế của Mỹ sắp được công bố.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 29/9/2026 giá vàng thế giới giảm mạnh khi giá dầu tăng trở lại, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong nước vàng miếng tiêp tục "bốc hơi” 1,4 triệu đồng/lượng.

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