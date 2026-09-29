Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Năm 2010, Quách Ngọc Ngoan có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong “Long thành cầm giả ca”, hóa thân thành đại thi hào Nguyễn Du. Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Cùng năm, anh tiếp tục đảm nhận vai Lý Công Uẩn trong “Khát vọng Thăng Long”.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 tại Cà Mau, bước vào showbiz từ cuối những năm 2000. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008.

Một dấu mốc đáng nhớ khác trong sự nghiệp của Quách Ngọc Ngoan là “Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ năm 2018. Anh vào vai Hùng, người đàn ông trải qua nhiều thế kỷ với cuộc đời đầy bi kịch. Nhân vật đòi hỏi nam diễn viên thể hiện cả vẻ ngoài mạnh mẽ lẫn những giằng xé nội tâm phức tạp.

Những năm sau đó, nam diễn viên liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình qua nhiều tác phẩm như “Hiệp sĩ mù”, “Lôi Báo”, “Tỷ phú chăn vịt”, “Kính thưa Osin”... Năm 2014, vai diễn trong “Hiệp sĩ mù” giúp anh giành giải Mai Vàng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc.

Sau “Người bất tử”, Quách Ngọc Ngoan có thời gian giảm hoạt động nghệ thuật. Anh từng chia sẻ bản thân mất nhiệt huyết với diễn xuất và dành nhiều thời gian trở về quê nhà. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường đăng hình ảnh vườn cây, ao cá và trang trại ở Cà Mau, nơi anh gọi là “vườn địa đàng” để nghỉ ngơi, đọc sách và tận hưởng cuộc sống bình dị.

Tuy nhiên, biến cố kinh doanh vào năm 2023 khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Tháng 4/2023, Quách Ngọc Ngoan công khai việc vỡ nợ. Anh cho biết sau đại dịch, công việc kinh doanh gặp khó khăn, thua lỗ và khiến khoản nợ lên tới khoảng 20 tỷ đồng.

Đối diện với biến cố, nam diễn viên cho biết anh phải gạt bỏ sĩ diện, chấp nhận làm nhiều công việc, kể cả việc tay chân, miễn là kiếm tiền một cách lương thiện để trang trải cuộc sống và từng bước giải quyết khoản nợ. Có thời điểm, anh chạnh lòng khi chứng kiến đồng nghiệp vẫn hoạt động sôi nổi trong khi bản thân gần như vắng bóng khỏi showbiz.

Nam nghệ sĩ đình đám 42 tuổi quê Cà Mau sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng

Điều khiến Quách Ngọc Ngoan day dứt hơn cả vấn đề tài chính là cảm giác có lỗi với cha mẹ và hai người con. Sau biến cố, anh tập trung chăm sóc sức khỏe, duy trì tập luyện và xem các con là một trong những động lực để đứng dậy.

Từ năm 2024, nam diễn viên dần trở lại với công việc. Anh tham gia “Hùng long phong bá 3”, giảm gần 10 kg và tập luyện cùng nhóm cascadeur để thực hiện các cảnh hành động. Sau đó, anh góp mặt trong một số dự án như “Thiên đường máu”, “Báu vật trời cho”, “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” và “Trại buôn người”.

Đến cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh đã bình thản hơn khi nhắc về biến cố. Trong cuộc phỏng vấn với VietnamNet, nam diễn viên chia sẻ cuộc sống hiện tại dần ổn định và việc trở lại đóng phim giúp anh có thêm thu nhập để giải quyết những khoản nợ còn lại.

Ở tuổi 42, Quách Ngọc Ngoan cũng thừa nhận bản thân đôi khi cảm thấy cô đơn sau những đổ vỡ tình cảm. Anh cho rằng chuyện tình duyên không thể ép buộc, nếu gặp người phù hợp và cả hai có duyên đồng hành thì đó là điều đáng quý. Còn nếu chưa gặp, anh lựa chọn tập trung vào công việc và cuộc sống hiện tại.

Nam diễn viên hiện vẫn duy trì liên lạc với hai con bằng những cuộc gọi và video call. Mỗi khi có dịp ra Hà Nội, anh cố gắng sắp xếp thời gian gặp con gái. Với Quách Ngọc Ngoan, những khoảnh khắc giản dị bên các con là nguồn động viên giúp anh cân bằng và tiếp tục xây dựng lại cuộc sống.