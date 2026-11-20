Tối 19/11, diễn viên Khả Như bất ngờ chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên Huỳnh Phương trên trang cá nhân, chính thức hé lộ chuyện được bạn trai cầu hôn.

Tối 19/11, diễn viên Khả Như bất ngờ chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên Huỳnh Phương trên trang cá nhân, chính thức hé lộ chuyện được bạn trai cầu hôn. Trong những bức hình được đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục trắng, hạnh phúc hôn lên má người yêu. Đáng chú ý, chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón áp út của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Kèm theo loạt ảnh, Khả Như viết dòng trạng thái ngắn gọn: “Dạ em chịu”, như lời xác nhận đã đồng ý trở thành vợ của nam diễn viên. Cùng thời điểm, Huỳnh Phương cũng đăng tải những hình ảnh trong cùng bối cảnh với chú thích hài hước: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”. Động thái của cả hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, bởi trước đó cặp đôi chưa từng công khai rõ ràng chuyện tình cảm.

Diễn viên Huỳnh Phương cầu hôn Khả Như sau 4 năm hẹn hò kín tiếng Theo những hình ảnh được chia sẻ, màn cầu hôn diễn ra vào ngày 12/11, trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương tại một nhà hàng ở TP.HCM. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần, Ngọc Phước, Liêu Hà Trinh và Hữu Đằng. Sau khi biết tin vui, nhiều nghệ sĩ đã để lại lời chúc mừng dưới bài đăng của cặp đôi. Linh Phi cho biết cô vui mừng khi Khả Như tìm được một chỗ dựa vững vàng. Nữ diễn viên còn tiết lộ Huỳnh Phương khá lúng túng trong lúc cầu hôn nhưng sự chân thành của anh khiến những người có mặt xúc động. Trong khi đó, Liêu Hà Trinh gửi lời chúc đàn chị tìm được bến đỗ hạnh phúc, đồng thời mong cô luôn giữ nét nhõng nhẽo, đáng yêu vốn có.

Thực tế, tin đồn Khả Như và Huỳnh Phương hẹn hò đã xuất hiện từ cuối năm 2022. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, check-in tại cùng địa điểm, diện trang phục tương đồng và đi du lịch cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, họ lựa chọn giữ kín mối quan hệ, hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư.

Huỳnh Phương cầu hôn Khả Như ngay trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của anh, trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết Đến dịp Tết Nguyên đán 2025, Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như kèm lời chúc năm mới. Tháng 3/2026, anh tiếp tục gọi nữ diễn viên là người yêu trong một đoạn clip trên mạng xã hội. Dịp Valentine cùng năm, nam diễn viên cũng chia sẻ loạt ảnh tình cảm của cả hai trong trang phục đôi. Trước đó, cặp đôi từng vướng tin đồn có con chung sau bức ảnh Khả Như bế em bé, song nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Khả Như sinh năm 1987, hơn Huỳnh Phương 5 tuổi. Cô được biết đến qua sân khấu kịch Thế Giới Trẻ và nhiều bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Nhà bà Nữ và Quỷ nhập tràng. Trong khi đó, Huỳnh Phương sinh năm 1992, nổi tiếng từ nhóm hài FAPtv trước khi tham gia các dự án điện ảnh như Pháp sư mù và Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Sau nhiều năm đồng hành kín tiếng, chuyện tình của hai diễn viên cuối cùng cũng có một cái kết ngọt ngào.

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