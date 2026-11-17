Tại đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra ở bang California, Hồng Hạnh Nguyễn (SBD 388, đến từ Cherry Hill, New Jersey) đã được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Bảng B. Kết quả này tạo tiền đề để nữ doanh nhân ngành nail đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, kết nối phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.

Xuyên suốt hành trình, Hồng Hạnh Nguyễn gây ấn tượng nhờ phong thái tự tin, lối giao tiếp chừng mực và sự chỉn chu trong các phần thi áo dài, dạ hội. Trên sân khấu Timeless Venues, cô chính thức nhận vương miện, sash, cúp vinh danh và bằng chứng nhận từ Nhà sáng lập Đặng Gia Bena, Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ Thanh Thảo làm trưởng Ban Giám khảo.

Ban giám khảo và đại diện ban tổ chức tại chung kết Miss Business World 2026.

Chia sẻ sau đăng quang, tân Hoa hậu bày tỏ mong muốn dùng danh hiệu để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và truyền cảm hứng phát triển sự nghiệp cho phụ nữ.

Sinh sống và lập nghiệp tại Cherry Hill, New Jersey, Hồng Hạnh Nguyễn là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm ngành nail. Đầu năm 2023, cô sáng lập Hollywood Nail Supply (tại 1465 Brace Road, Unit C1A, Cherry Hill, NJ 08034) nhằm đáp ứng nhu cầu thiết bị, nguyên liệu làm đẹp cho cả salon chuyên nghiệp lẫn khách hàng cá nhân. Doanh nghiệp phân phối đa dạng dòng sản phẩm uy tín như sơn gel DND, LCM Gel, Volcano Wave, Dva DC, bột acrylic, cọ vẽ và móng giả nail tip.

Song song với kinh doanh, Hồng Hạnh Nguyễn luôn tích cực gắn kết thương mại với các hoạt động xã hội. Vừa qua, tại đêm tiệc chay gây quỹ ở Chùa Phổ Tịnh (24/10/2026), cô đã tổ chức chương trình tri ân khách hàng quy mô với các giải thưởng giá trị như iPhone 18 Pro Max, laptop, iPad và tiền mặt.



Nữ doanh nhân trong phần trình diễn áo dài

Đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14/11/2026 (giờ địa phương) tại California với hơn 500 khách mời, được phát trực tuyến trên các nền tảng số. Đây là mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment tổ chức. Sự kiện kết hợp thi đấu nhan sắc với dạ tiệc âm nhạc hoành tráng từ các ngôi sao Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng... dưới sự dẫn dắt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm.

Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ những tên tuổi uy tín: Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu/CFO Bạch Mai, Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi, cùng các Hoa hậu An Võ, Nguyễn Mỹ Linh, Hoàng Thị Nụ và Nguyễn Thị Hồng Lan.

Bà Đặng Gia Bena – Nhà sáng lập cuộc thi – khẳng định sự kiện hướng tới kết nối nữ doanh nhân Việt tại Hoa Kỳ và toàn thế giới, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn lên của người Việt.

Ban Giám khảo và đại diện BTC tại chung kết Miss Business World 2026

Kết quả chung cuộc Miss Business World 2026:

Bảng A (Miss): Hoa hậu Anna Nga Vũ (SBD 212); Á hậu 1 Trang Le Canavan (SBD 225); Á hậu 2 Tiffany Nghi La (SBD 323); Á hậu 3 Mỹ Uyên (SBD 189, kiêm Người đẹp Dạ hội). Giải chuyên đề: Tuyết Nguyễn (SBD 366 - Hoa hậu Nhân ái), Thảo Lê (SBD 177 - Hoa hậu Trí tuệ).

Bảng B (Mrs): Hoa hậu Christine Chau (SBD 686, kiêm Yêu thích nhất & Thời trang); Á hậu 1 Tiffany Le (SBD 188); Á hậu 2 Linh Tran (SBD 199); Á hậu 3 Cuc Dana Huynh (SBD 219). Giải chuyên đề: Helen Nguyen (SBD 120 - Hoa hậu Nhân ái), Hồng Hạnh Nguyễn (SBD 388 - Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu), Hồng Phấn (SBD 522 - Hoa hậu Toàn năng).

Giải phụ: Mary – June Hla (SBD 155 - Người đẹp Thân thiện), Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 312 - Người đẹp Khả ái).

Khép lại mùa giải đầu tiên thành công, các nữ doanh nhân bước vào nhiệm kỳ mới với sứ mệnh lan tỏa sắc đẹp, trí tuệ và những giá trị nhân văn tích cực đến cộng đồng.