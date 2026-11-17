Trong video, Ngô Kỳ Long chăm chút từng công đoạn, từ nấu mì đến trình bày thành phẩm. Anh còn uống hết phần nước dùng và nhận xét hương vị mang lại cảm giác ấm áp như đang ở nhà. Hình ảnh nam diễn viên vừa nấu ăn vừa tự nhủ chỉ ăn một chút khiến người hâm mộ thích thú. Những khoảnh khắc đời thường như vậy cũng phần nào cho thấy nhịp sống hiện tại của ngôi sao ở tuổi ngoài 50.

Ngô Kỳ Long mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ video tự tay nấu mì vào lúc 23h trên mạng xã hội. Kèm theo đoạn clip, nam diễn viên viết: “Ai có thể từ chối một bát mì lúc 11 giờ đêm?”. Anh cho biết vì quá đói nên quyết định vào bếp chuẩn bị món ăn khuya. Từ gói mì đơn giản, tài tử biến tấu thành món ăn hấp dẫn với nước dùng gà nấu dầu mè, chả cá, viên thịt và thanh cua.

Sinh năm 1970 tại Đài Loan (Trung Quốc), Ngô Kỳ Long gia nhập làng giải trí năm 1988 với tư cách thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội, cùng Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng. Nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc Hoa ngữ. Sau khi hoạt động âm nhạc , anh chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án truyền hình.

Năm 2011, vai diễn Tứ gia trong bộ phim Bộ bộ kinh tâm giúp tên tuổi Ngô Kỳ Long vươn xa, đồng thời se duyên cho anh và nữ diễn viên Lưu Thi Thi. Cặp đôi công khai kết hôn năm 2015, tổ chức hôn lễ tại Indonesia vào năm 2016 và đón con trai đầu lòng năm 2019.

Sau khi lên chức bố, Ngô Kỳ Long từng tiết lộ cuộc sống có nhiều thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020, anh cho biết lịch sinh hoạt gần như phụ thuộc vào con, đồng thời học cách bế trẻ, pha sữa, thay tã và chăm sóc em bé. Khi Lưu Thi Thi trở lại công việc sau sinh, nam diễn viên cũng dành thời gian ở nhà chăm con.

Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long ít xuất hiện trong các dự án phim ảnh, trong khi vợ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Việc hai người hạn chế chia sẻ hình ảnh chung từng khiến hôn nhân của họ vướng nhiều đồn đoán. Năm 2022, cặp đôi thông qua luật sư tuyên bố khởi kiện những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về chuyện ly hôn và ngoại tình. Đến tháng 6.2025, hình ảnh gia đình ba người cùng đi ăn tối tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Đáng chú ý, tháng 10.2026, Ngô Kỳ Long cho biết không có ý định tiếp tục đóng phim, thay vào đó muốn tập trung vào công việc hậu trường như sản xuất phim, chương trình giải trí và âm nhạc. Anh cũng mở tài khoản Douyin để chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về du lịch, thể thao và ẩm thực.

Ở tuổi 56, Ngô Kỳ Long đang dần chuyển sang một chặng đường mới. Thay vì thường xuyên xuất hiện trước ống kính, nam diễn viên lựa chọn cuộc sống bình dị hơn, dành thời gian cho gia đình và thử sức ở những vai trò phía sau màn ảnh.