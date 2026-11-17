Điều khiến dư luận chú ý là hai người có tên trong danh sách bị đơn gồm cha 53 tuổi và ông nội 75 tuổi của người đăng bài. Tài khoản này còn chia sẻ gia đình đang gặp nhiều khó khăn khi ông nội mất khả năng tự chăm sóc, mẹ điều trị ung thư, còn cha phải gánh vác kinh tế. Người viết bày tỏ sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình nhưng mong người thân không phải chịu thêm áp lực.

Trước đó, tối 16/11, một bài đăng trên Weibo lan truyền rộng rãi. Người viết cho biết từng chia sẻ bài tổng hợp những tranh luận liên quan đến Ngu Thư Hân vào đầu năm 2025, thời điểm bản thân chưa đủ 13 tuổi. Theo lời kể, bài viết không chứa ngôn từ tục tĩu, chỉ có 24 bình luận và không được chia sẻ tiếp. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, gia đình bất ngờ nhận được giấy triệu tập liên quan đến vụ kiện danh dự.

Trước làn sóng tranh luận, phòng làm việc Ngu Thư Hân đưa ra thông cáo gồm bốn nội dung để giải thích quá trình khởi kiện. Theo phía nữ diễn viên, học sinh 14 tuổi hiện không nằm trong danh sách bị đơn. Hai người bị kiện là những cá nhân đứng tên đăng ký tài khoản Weibo và số điện thoại liên kết. Do chưa thể xác định người trực tiếp sử dụng tài khoản, phía nguyên đơn đã căn cứ vào thông tin do nền tảng cung cấp để tiến hành thủ tục pháp lý.

Phòng làm việc cho biết sau khi tòa án thụ lý vụ án, người tự nhận là chủ tài khoản mới xuất hiện và trình bày sự việc. Luật sư đại diện tiết lộ thẩm phán từng hỏi ý kiến người cha về việc bổ sung học sinh này thành đồng bị đơn, nhưng ông không đồng ý.

Về bản chất tranh chấp, phía Ngu Thư Hân bác bỏ thông tin cho rằng vụ kiện chỉ bắt nguồn từ một lần chia sẻ bài viết. Theo thông cáo, tài khoản liên quan bị cáo buộc nhiều lần đăng tải, phát tán thông tin sai lệch và sử dụng lời lẽ xúc phạm nữ diễn viên. Tổng lượt xem của những nội dung này được cho là vượt 35.000, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của cô. Đây hiện vẫn là cáo buộc từ phía nguyên đơn, chưa phải kết luận của tòa án.

Đáng chú ý, quá trình hòa giải giữa hai bên cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Phía Ngu Thư Hân cho biết nữ diễn viên từng đồng ý hòa giải vì cân nhắc hoàn cảnh gia đình đối phương. Tuy nhiên, việc thay đổi luật sư đại diện của bị đơn khiến quá trình liên lạc bị gián đoạn.

Trái lại, một luật sư từng đại diện cho phía bị đơn lên tiếng cho biết đã gửi đề nghị hòa giải từ ngày 27/3 nhưng đến khi ngừng đại diện vào tháng 8 vẫn chưa nhận được phản hồi chấp thuận. Người này yêu cầu phòng làm việc của nữ diễn viên làm rõ sự khác biệt giữa hai thông tin.

Hiện vụ kiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Phiên xét xử dự kiến diễn ra ngày 19/11. Tranh cãi xoay quanh Ngu Thư Hân tiếp tục đặt ra vấn đề về quyền bảo vệ danh dự của nghệ sĩ, đồng thời thu hút sự quan tâm về trách nhiệm pháp lý của người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt trong trường hợp có liên quan đến trẻ vị thành niên.