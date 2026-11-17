Thời điểm đó, Phạm Băng Băng có quan hệ hợp tác với hơn 100 thương hiệu trong và ngoài Trung Quốc. Sau bê bối, nhiều hợp đồng thương mại phát sinh tranh chấp, buộc cô phải trực tiếp giải quyết với từng đối tác. Nữ diễn viên cùng đội ngũ mất khoảng 3-4 tháng để thương lượng các phương án như gia hạn hợp đồng, bồi thường hoặc điều chỉnh thỏa thuận hợp tác.

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Hoa ngữ đăng tải, Phạm Băng Băng đã nhìn lại cuộc sống và sự nghiệp sau biến cố khiến cô gần như rút khỏi làng giải trí Trung Quốc. Từng là một trong những ngôi sao hàng đầu, sở hữu sức ảnh hưởng lớn cùng nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị, nữ diễn viên bất ngờ phải đối diện với hàng loạt áp lực từ dư luận và công việc.

Nhìn lại quãng thời gian này, Phạm Băng Băng cho biết bản thân gần như không có thời gian để buồn bã. Cô phải giữ sự tỉnh táo, tập trung xử lý những vấn đề trước mắt thay vì để cảm xúc chi phối. Theo nữ diễn viên, thái độ chân thành trong quá trình thương lượng cũng giúp cô duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với một số đối tác cũ.

Tuy nhiên, những khó khăn về công việc không phải lý do duy nhất khiến Phạm Băng Băng nghĩ đến chuyện rời xa màn ảnh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô cảm thấy mình đã đạt được không ít mục tiêu, từ những vai diễn đáng nhớ đến các giải thưởng quan trọng. Điều này khiến nữ diễn viên từng tự hỏi liệu có cần tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất đầy áp lực.

Phạm Băng Băng thừa nhận có thời điểm cô không còn mong muốn đóng phim. Bố mẹ và một số người bạn cũng khuyên nữ diễn viên nên nghỉ ngơi, bởi cô đã có một sự nghiệp đáng kể và không nhất thiết phải tiếp tục đặt bản thân vào guồng quay căng thẳng của ngành giải trí.

Dẫu vậy, sự động viên từ một vài người bạn thân và người hâm mộ đã khiến cô thay đổi quyết định. Phạm Băng Băng cho biết những khán giả trung thành vẫn thường xuyên khuyến khích cô trở lại phim trường, tiếp tục theo đuổi đam mê và thực hiện các dự án mới.

Những năm gần đây, nữ diễn viên chủ động tìm kiếm cơ hội tại thị trường quốc tế, đồng thời duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang và thương mại. Dù chưa thể lấy lại vị thế từng có tại thị trường Trung Quốc, Phạm Băng Băng vẫn cho thấy mong muốn tiếp tục gắn bó với nghệ thuật.

Sau nhiều năm biến động, quyết định không giải nghệ của Phạm Băng Băng được xem là bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm hướng đi mới. Khả năng trở lại thời kỳ đỉnh cao vẫn còn là dấu hỏi, nhưng nữ diễn viên dường như đã sẵn sàng bắt đầu lại thay vì khép lại sự nghiệp ở thời điểm khó khăn nhất.