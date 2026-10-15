Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Chia sẻ tại buổi họp báo ở Trung tâm Điện ảnh Busan, Phạm Băng Băng cho biết cô thực sự tận hưởng quá trình tham gia bộ phim. Nữ diễn viên yêu thích những nhân vật có tâm lý phức tạp, khó phân định đúng sai và không dễ đưa ra phán xét.

Trong Diary Of A Mad Old Man, Phạm Băng Băng vào vai con dâu của một ông lão gần 70 tuổi do Lily Franky thủ vai. Sau cơn đột quỵ khiến cơ thể gần như tê liệt, nhân vật này vẫn mang ham muốn mãnh liệt dành cho con dâu, đặc biệt bị ám ảnh bởi đôi chân của cô. Phim mở đầu bằng cảnh ông lão cố gắng thủ dâm dưới bàn làm việc nhưng bất thành, qua đó khắc họa sự đối lập giữa thể chất suy yếu và những ham muốn vẫn tồn tại theo thời gian.

Theo cô, không phải lúc nào diễn viên cũng có cơ hội tiếp cận những nhân vật đặc biệt như vậy. Tác phẩm cũng đặt ra câu hỏi về cách xã hội nhìn nhận ham muốn của người lớn tuổi, những người thường bị mặc định rằng không còn nhiều nhu cầu về tình cảm và thể xác.

Phim do đạo diễn Wayne Wang, người đứng sau The Joy Luck Club và Smoke, thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1961 của nhà văn Junichiro Tanizaki. Tác phẩm từng ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Toronto vào tháng 9, trước khi được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Nhắc đến phản ứng của khán giả tại Toronto, Phạm Băng Băng cho biết ý kiến khá trái chiều. Một số người đánh giá cao câu chuyện và hình ảnh, trong khi những người khác cảm thấy không thoải mái khi theo dõi. Tuy nhiên, cô cho rằng bộ phim khơi gợi những suy nghĩ đáng chú ý về các ham muốn rất đỗi con người nhưng thường bị bỏ qua.

Sau bê bối trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng từng có thời gian dài vắng bóng trước công chúng. Những năm gần đây, cô chủ yếu tham gia các dự án quốc tế, trong đó có Green Night (2023), quay tại Hàn Quốc, và Mother Bhumi (2025) của Malaysia.

Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Diary Of A Mad Old Man và phim ngắn She Said dài 21 phút của nhà làm phim Singapore Ivan Tan. Trong tác phẩm thứ hai, cô hóa thân thành người phụ nữ thú nhận với bạn trai rằng mình từng làm việc trong một đường dây lừa đảo tình cảm.

Bên cạnh chuyện diễn xuất, Phạm Băng Băng còn đề cập đến sự phát triển của phim do AI tạo ra. Cô cho biết không phản đối thể loại này, thậm chí đôi lúc vẫn xem, nhưng nhận xét nhiều sản phẩm có ngoại hình nhân vật tương tự nhau, thiếu dấu ấn riêng.

Nữ diễn viên cho rằng việc tiếp xúc với nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế giúp người trẻ hình thành khả năng cảm thụ nghệ thuật. Theo cô, dù AI có thể hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, công nghệ này khó thay thế hoàn toàn diễn viên bởi cảm xúc, trải nghiệm sống và cách con người truyền tải tâm lý nhân vật vẫn là những yếu tố đặc biệt của nghệ thuật biểu diễn.

Với Phạm Băng Băng, mỗi dự án mới đều mở ra cơ hội khám phá những khả năng khác nhau của điện ảnh, đồng thời giúp cô tiếp tục tìm kiếm những vai diễn giàu thử thách trong hành trình hoạt động nghệ thuật quốc tế.