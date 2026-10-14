Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Thị trường phim ngắn Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh nhờ công nghệ. Theo số liệu được Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố ngày 20/9/2026, nước này phát hành khoảng 430.000 phim ngắn trong tám tháng đầu năm, gấp 13 lần tổng số của năm trước. Hơn 90% tác phẩm có sử dụng AI. Năm 2025, quy mô thị trường phim ngắn nội địa đã vượt 100 tỉ nhân dân tệ.

Theo Phạm Băng Băng , trải nghiệm sống, kỹ năng nghề nghiệp và những sắc thái cảm xúc trong diễn xuất là các yếu tố máy móc khó thay thế. Phát ngôn của cô làm dấy lên cuộc thảo luận về việc AI đang hỗ trợ ngành phim tiết kiệm chi phí hay có nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị sáng tạo và cơ hội việc làm của con người.

AI có thể hỗ trợ tạo bối cảnh, nhân vật, hình ảnh và giọng nói, giúp nhà sản xuất giảm chi phí trường quay, thiết bị và một số công đoạn kỹ thuật. Công nghệ này cũng tạo điều kiện để các đơn vị có ngân sách hạn chế thử nghiệm những ý tưởng khó thực hiện bằng phương pháp truyền thống.

Tuy nhiên, tốc độ sản xuất tăng không đồng nghĩa chất lượng nghệ thuật được nâng cao. Khi các công cụ tạo nội dung dựa trên những mô hình có sẵn, nguy cơ lặp lại hình ảnh, mô-típ và cách kể chuyện ngày càng rõ rệt.

Sự phổ biến của AI có thể tác động trực tiếp đến một số vị trí trong ngành phim. Diễn viên quần chúng có nguy cơ mất cơ hội khi nhân vật kỹ thuật số được sử dụng thay thế. Họa sĩ thiết kế, nhân sự hậu kỳ và biên kịch cũng phải thích nghi khi nhiều công đoạn được tự động hóa.

Dù vậy, AI hỗ trợ một công việc không đồng nghĩa có thể thay thế hoàn toàn con người. Khả năng đánh giá, lựa chọn, điều chỉnh cảm xúc và đưa ra quyết định sáng tạo vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm phim.

Bên cạnh việc làm, quyền sử dụng hình ảnh và giọng nói cũng là vấn đề đáng chú ý. Tháng 3.2026, một phim ngắn AI tại Trung Quốc gây tranh cãi vì bị cáo buộc sử dụng hình ảnh, trang phục và cách trang điểm của người thật khi chưa có sự cho phép đầy đủ. Vụ việc cho thấy công nghệ có thể kéo theo tranh chấp về quyền cá nhân và bản quyền.

Với điện ảnh Việt Nam, AI mở ra cơ hội tiết kiệm chi phí nhưng đồng thời đòi hỏi sự minh bạch và cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động. Thách thức không chỉ là sản xuất nhanh hơn, rẻ hơn, mà còn là làm thế nào để công nghệ song hành với giá trị nghệ thuật và đóng góp sáng tạo của con người.