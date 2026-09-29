Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 29/09/2026 15:36

Phạm Băng Băng đang vướng tranh chấp liên quan dự án “Thắng thiên hạ”, sau đổi tên thành “Ba Thanh truyện”. Công ty giải trí Đông Dương Hải Lạc gần đây công khai yêu cầu các bên liên quan thanh toán khoản tiền 67 triệu NDT.

Theo Hải Lạc, một phán quyết được đưa ra vào năm 2021, yêu cầu Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Vô Tích Ái Mỹ Thần hoàn trả tiền đầu tư, lợi nhuận cùng các khoản phạt do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết dù quá trình thi hành án đã kéo dài khoảng 5 năm, họ vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Hải Lạc cho rằng tình hình càng trở nên phức tạp khi Ái Mỹ Thần sau đó tiến hành phá sản và thanh lý với lý do không có khả năng thanh toán. Doanh nghiệp đồng thời đề cập đến một số giao dịch tài chính giữa Ái Mỹ Thần với các công ty liên quan đến Phạm Băng Băng trong giai đoạn 2018-2020, đồng thời yêu cầu giải thích về một số dòng tiền cũng như những thay đổi trong cơ cấu cổ đông của Ái Mỹ Thần.

“Thắng thiên hạ” có sự tham gia của Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường, hoàn tất ghi hình từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được phát sóng. Tác phẩm từng được kỳ vọng là dự án cổ trang quy mô lớn, song kế hoạch phát hành bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến hai diễn viên chính.

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ - Ảnh 1

Trước những thông tin do Hải Lạc công bố, Phạm Băng Băng, Châu Hải Quốc và Công ty Ái Mỹ Thần thông qua luật sư đưa ra tuyên bố, nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân cần được xác định theo quy định pháp luật. Phía nữ diễn viên cho rằng nếu muốn yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm liên đới, bên liên quan cần thực hiện thông qua thủ tục tố tụng. Đồng thời, họ cho biết sẽ áp dụng biện pháp pháp lý đối với những hành vi mà họ cho là tung thông tin sai lệch hoặc cố tình tạo dư luận tiêu cực.

Hải Lạc sau đó bác bỏ quan điểm cho rằng doanh nghiệp sử dụng truyền thông để gây sức ép lên quá trình tố tụng. Công ty khẳng định những thông tin được công khai dựa trên báo cáo kiểm toán và giao dịch ngân hàng, nhằm yêu cầu thanh toán khoản tiền mà họ cho rằng mình có quyền nhận.

Như vậy, tranh chấp hiện tập trung vào trách nhiệm của các pháp nhân và cá nhân liên quan, phạm vi thi hành phán quyết cũng như những giao dịch tài chính được hai bên đưa ra. Các cáo buộc về dòng tiền và trách nhiệm cá nhân hiện vẫn là lập luận từ các bên tranh chấp, cần được đối chiếu với hồ sơ tố tụng và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ - Ảnh 2

Giữa lúc vướng tranh chấp, Phạm Băng Băng vẫn đón tin vui trong sự nghiệp. Cô vừa nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP quốc tế Bangkok 2026 với bộ phim Malaysia “Mẹ đất” (Mother Bhumi). Tác phẩm có sự góp mặt của Phạm Băng Băng trong hạng mục tranh giải của liên hoan phim.

Chia sẻ sau khi được vinh danh, nữ diễn viên cho biết điện ảnh là hành trình tạo nên những giấc mơ và cô đã theo đuổi hành trình này gần 30 năm. Phạm Băng Băng bày tỏ mong muốn tiếp tục thử sức với những vai diễn mới, qua đó mở rộng hành trình nghệ thuật của mình.

Chuyến đi Bangkok của đoàn phim cũng gặp một số trở ngại do mưa lớn và ngập tại nhiều khu vực. Theo đạo diễn Trương Cát An, một số khu vực ở sân bay bị ảnh hưởng khiến hành lý của đoàn bị lưu lại. Ê-kíp phải tạm thời mua mỹ phẩm tại địa phương, trong khi trang phục dự kiến dành cho Phạm Băng Băng tại lễ bế mạc cũng gặp sự cố và chỉ được chuyển đến địa điểm tổ chức vào phút cuối.

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Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Công ty giải trí Đông Dương Hỉ Nhạc mới đây tiếp tục công khai thông tin liên quan đến khoản tiền tranh chấp với Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Ái Mỹ Thần, doanh nghiệp có liên quan về mặt sở hữu tới Phạm Băng Băng. Theo phía nhà đầu tư, vụ việc đã kéo dài gần 5 năm và hiện bước vào giai đoạn thi hành án, song khoản tiền yêu cầu vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

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