Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội

Sao quốc tế 27/06/2026 15:09

Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng tại Bangkok đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội châu Á.

Phạm Băng Băng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Bangkok (Thái Lan) trong chuỗi hoạt động quảng bá thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập. Bên cạnh những hình ảnh lộng lẫy tại sự kiện, khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội.

Qua loạt ảnh được chia sẻ, Phạm Băng Băng diện trang phục đơn giản với váy rộng màu trung tính, buộc tóc gọn gàng và ngồi lặng lẽ sử dụng điện thoại trong lúc chờ bàn. Không còn lớp trang điểm cầu kỳ hay ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ làn da sáng, gương mặt thanh tú và thần thái tự nhiên ở tuổi 45. Nhiều cư dân mạng cho rằng chính những khoảnh khắc mộc mạc này lại càng cho thấy sức hút riêng của ngôi sao đình đám một thời.

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội - Ảnh 1

Trước đó, tại sự kiện quảng bá thương hiệu, Phạm Băng Băng xuất hiện với hình ảnh sang trọng trong thiết kế váy trắng lệch vai, kết hợp kiểu tóc búi cao và lối trang điểm sắc sảo. Sự góp mặt của cô thu hút đông đảo người hâm mộ cũng như truyền thông địa phương, cho thấy tên tuổi của nữ diễn viên vẫn có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Đông Nam Á.

Sau biến cố liên quan đến thuế năm 2018, Phạm Băng Băng không còn hoạt động sôi nổi tại thị trường Trung Quốc đại lục như trước. Thay vào đó, cô mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế, tích cực tham gia các sự kiện thời trang, điện ảnh và phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng. Đây cũng được xem là hướng đi giúp nữ diễn viên duy trì sức hút dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh.

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội - Ảnh 2

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, Phạm Băng Băng vẫn nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật với một số dự án điện ảnh quốc tế. Tuy không còn ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi lần xuất hiện của cô vẫn dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận. Loạt ảnh đời thường mới nhất tại Bangkok một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của nữ diễn viên, đồng thời khẳng định hình ảnh một ngôi sao biết thích nghi và xây dựng sự nghiệp theo hướng mới sau những biến cố trong quá khứ.

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