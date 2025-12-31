Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 31/12/2025 16:32

Mới đây, một trang truyền thông xứ Trung đã tiết lộ về chuyện tình cảm giữa Phạm Băng Băng và bạn trai cũ Lý Thần. Theo người này, 2 ngôi sao từng kết hôn.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước chuyện tình cảm giữa Phạm Băng Băng và bạn trai cũ Lý Thần. Theo người này, 2 ngôi sao từng kết hôn.

Theo nguồn tin, ngôi sao họ Lý thậm chí chu cấp hàng chục triệu NDT cho Phạm Băng Băng khi cô gặp khó khăn. Tuy nhiên, gia đình của Lý Thần có nhiều đời làm trong ngành quân đội và họ coi thường Phạm Băng Băng. Thông tin trên một lần nữa gây xôn xao dư luận nhưng 2 nghệ sĩ vẫn giữ im lặng.

 

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ - Ảnh 1

Hai ngôi sao lần đầu gặp nhau thông qua công ty Hoa Nghị huynh đệ. Mối quan hệ của họ nảy nở sau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Võ Mỵ Nương truyền kỳ năm 2014 và họ chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 5/2015.

Trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các chương trình giải trí và sự kiện. Nữ diễn viên họ Phạm thậm chí từng tuyên bố Lý Thần là "bạn trai cuối cùng" của cô. Tháng 9/2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng thành công tại bữa tiệc sinh nhật của cô. Cả hai sau đó được bắt gặp đi xem căn nhà sang trọng ở Thượng Hải cùng mẹ của Lý Thần.

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ - Ảnh 2

Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối thuế. Thời điểm đó, Lý Thần quay phim ở Mỹ. Do lịch quay phim và quy định về visa, anh không thể trở về Trung Quốc giữa chừng. Tuy nhiên, có thông tin ngôi sao sinh năm 1981 phải tự trả tiền thuế bằng cách bán tài sản và thế chấp nhà cửa. Điều đó khiến Lý Thần bị chỉ trích là bỏ mặc bạn gái giữa lúc khó khăn.

Giữa 2019, hai người chính thức thông báo chia tay và chấm dứt mối quan hệ 4 năm. Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là nữ diễn viên hạng A tại Trung Quốc đại lục. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Tuy nhiên, cô bị đưa vào danh sách đen tại Trung Quốc từ năm 2018 do liên quan đến vụ bê bối trốn thuế. Cô chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài.

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

9 năm kể từ ngày nổi tiếng, He Chengxi trở thành mẹ đơn thân. Không còn là cái tên đình đám, cô mở một studio thẩm mỹ nhỏ và chuyển hướng làm blogger thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62

Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62

Phạm Băng Băng có hành động 'gây sốc' khi thắng giải 'Ảnh hậu Kim Mã'

Phạm Băng Băng có hành động 'gây sốc' khi thắng giải 'Ảnh hậu Kim Mã'

Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã sau 7 năm bị phong sát

Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã sau 7 năm bị phong sát

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên ban Lộc, 99% trúng số độc đắc, tài khoản có trăm tỷ, sống trong như ý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên ban Lộc, 99% trúng số độc đắc, tài khoản có trăm tỷ, sống trong như ý

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Sáu 2/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 2/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/1/2026, 3 con giáp như 'Cá Chép Hóa Rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/1/2026, 3 con giáp như 'Cá Chép Hóa Rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Sau hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/1/2026), 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Cuối ngày hôm nay (1/1/2026), 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Sau ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Giá vàng hôm nay, ngày 31/12/2025: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu, vàng SJC về 154 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/12/2025: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu, vàng SJC về 154 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 31/12/2025, 3 con giáp này tiền về đầy tay, tài vận thăng hoa, một bước lên tiên, đi đâu cũng hốt vàng hốt bạc

Đúng 20h hôm nay, ngày 31/12/2025, 3 con giáp này tiền về đầy tay, tài vận thăng hoa, một bước lên tiên, đi đâu cũng hốt vàng hốt bạc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão