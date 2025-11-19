Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 19/11/2025 18:15

Trước đó, một số trang tin đồn thổi rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng) trong một tác phẩm được mang tên “Điều 17”.

Trước đó, một số trang tin đồn thổi rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng) trong một tác phẩm được mang tên “Điều 17”. Thông tin này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm và gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ.

Ngay khi chủ đề trở nên ồn ào, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Động thái phủ nhận công khai này cho thấy phía nữ diễn viên không muốn thông tin sai lệch tiếp tục lan rộng, đồng thời khẳng định hiện tại cô chưa tham gia đoàn phim mới nào.

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng - Ảnh 1

Những tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh “khai máy phim điện ảnh mới” xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây khi tên tuổi cô giữ độ nóng ổn định. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn trong giới, nữ diễn viên dường như vẫn muốn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai, sau khi nhận cúp Thị hậu Phi Thiên hồi đầu năm. Chính vì vậy, cô không vội tái xuất với dự án mới dù nhận được nhiều lời mời.

Từ đầu 2024 đến nay, Triệu Lệ Dĩnh khá ít hoạt động nghệ thuật quy mô lớn ngoài các sự kiện thương mại, cho thấy cô đang duy trì nhịp độ công việc chậm rãi hơn. Việc phòng làm việc chủ động phủ nhận tin đồn càng củng cố nhận định rằng sao nữ vẫn đang ưu tiên cuộc sống cá nhân.

Phía Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa hiện cũng không có bất kỳ thông báo nào liên quan đến dự án mang tên “Điều 17”. Cho tới thời điểm này, mọi thông tin xoay quanh bộ phim chỉ là đồn đoán từ blogger, không có chứng thực từ nhà sản xuất hay ê-kíp sáng tạo.

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng - Ảnh 2

Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, từ diễn viên "ba không", Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu tại Trung Quốc với hơn 90 triệu người theo dõi. Trong đó, cô là diễn viên có tổng lượt xem các tác phẩm cao nhất giới giải trí, nữ diễn viên có tổng lượt bình luận cao nhất trên mạng xã hội Douyin. Nhiều năm liền, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, theo thống kê của Baidu, Weibo. Cô được xếp vào nhóm " tứ đại lưu lượng" (4 nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc).

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh còn giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại hai giải thưởng truyền hình danh giá Phi Thiên và Kim Ưng. Theo QQ, trong số các "ngôi sao lưu lượng", Triệu Lệ Dĩnh là người có thành tích tốt nhất. Cô là ngôi sao hiếm hoi có cả danh tiếng nổi bật lượng người hâm mộ hùng hậu lẫn giải thưởng. Chính nhờ những thành tích này, Triệu Lệ Dĩnh trở thành hình mẫu người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người không có được nền tảng tốt nhưng thành công trong cuộc sống.

 

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Trước thềm phát sóng, phim Người xây thành phố" do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính không nhận về nhiều đánh giá tích cực của khán giả vì lý do liên quan đến cả nội dung và dàn diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ế chỏng chơ' 28 năm, đi chùa cầu duyên về gặp ngay 'trai đẹp 6 múi', kết hôn chỉ sau 6 tháng yêu nhau khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ế chỏng chơ' 28 năm, đi chùa cầu duyên về gặp ngay 'trai đẹp 6 múi', kết hôn chỉ sau 6 tháng yêu nhau khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chàng trai lương 100 triệu 'bị loại' sau buổi ra mắt chỉ vì lý do 'khó tin' khiến ai nghe cũng phải 'ngã ngửa'

Chàng trai lương 100 triệu 'bị loại' sau buổi ra mắt chỉ vì lý do 'khó tin' khiến ai nghe cũng phải 'ngã ngửa'

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Vô tình nghe cuộc trò chuyện của chồng lúc nửa đêm, tôi 'sốc tận óc' khi bí mật anh giấu kín lâu nay được phơi bày

Vô tình nghe cuộc trò chuyện của chồng lúc nửa đêm, tôi 'sốc tận óc' khi bí mật anh giấu kín lâu nay được phơi bày

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Bắt quả tang chồng 'hú hí', vợ bị gã tệ bạc 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' giữa đường và cái kết 'hả hê tột độ' khiến ai cũng vỗ tay

Bắt quả tang chồng 'hú hí', vợ bị gã tệ bạc 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' giữa đường và cái kết 'hả hê tột độ' khiến ai cũng vỗ tay

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sức mạnh thực sự của phụ nữ sau chia tay, không phải nhan sắc, mà là 'thái độ kiêu hãnh' khiến người cũ 'hối hận

Sức mạnh thực sự của phụ nữ sau chia tay, không phải nhan sắc, mà là 'thái độ kiêu hãnh' khiến người cũ 'hối hận

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Bị em dâu mỉa mai 'không biết đẻ', tôi nhẫn nhịn chờ ngày 'tung chiêu độc' khiến cô ta 'tái xanh mặt mày' vì hối hận

Bị em dâu mỉa mai 'không biết đẻ', tôi nhẫn nhịn chờ ngày 'tung chiêu độc' khiến cô ta 'tái xanh mặt mày' vì hối hận

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Tức giận vì nghi chồng ngoại tình, vợ 'bật khóc ngỡ ngàng' khi nhận được sấp giấy đầy bất ngờ trong ngày sinh nhật

Tức giận vì nghi chồng ngoại tình, vợ 'bật khóc ngỡ ngàng' khi nhận được sấp giấy đầy bất ngờ trong ngày sinh nhật

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Nhan sắc Lâm Tâm Như gây chú ý vì điều đặc biệt này

Nhan sắc Lâm Tâm Như gây chú ý vì điều đặc biệt này

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'