Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Ngay khi chủ đề trở nên ồn ào, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Trước đó, một số trang tin đồn thổi rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng) trong một tác phẩm được mang tên “Điều 17”. Thông tin này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm và gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ.

Động thái phủ nhận công khai này cho thấy phía nữ diễn viên không muốn thông tin sai lệch tiếp tục lan rộng, đồng thời khẳng định hiện tại cô chưa tham gia đoàn phim mới nào.

Những tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh “khai máy phim điện ảnh mới” xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây khi tên tuổi cô giữ độ nóng ổn định. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn trong giới, nữ diễn viên dường như vẫn muốn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai, sau khi nhận cúp Thị hậu Phi Thiên hồi đầu năm. Chính vì vậy, cô không vội tái xuất với dự án mới dù nhận được nhiều lời mời.

Từ đầu 2024 đến nay, Triệu Lệ Dĩnh khá ít hoạt động nghệ thuật quy mô lớn ngoài các sự kiện thương mại, cho thấy cô đang duy trì nhịp độ công việc chậm rãi hơn. Việc phòng làm việc chủ động phủ nhận tin đồn càng củng cố nhận định rằng sao nữ vẫn đang ưu tiên cuộc sống cá nhân.

Phía Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa hiện cũng không có bất kỳ thông báo nào liên quan đến dự án mang tên “Điều 17”. Cho tới thời điểm này, mọi thông tin xoay quanh bộ phim chỉ là đồn đoán từ blogger, không có chứng thực từ nhà sản xuất hay ê-kíp sáng tạo.

Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, từ diễn viên "ba không", Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu tại Trung Quốc với hơn 90 triệu người theo dõi. Trong đó, cô là diễn viên có tổng lượt xem các tác phẩm cao nhất giới giải trí, nữ diễn viên có tổng lượt bình luận cao nhất trên mạng xã hội Douyin. Nhiều năm liền, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, theo thống kê của Baidu, Weibo. Cô được xếp vào nhóm " tứ đại lưu lượng" (4 nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc).

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh còn giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại hai giải thưởng truyền hình danh giá Phi Thiên và Kim Ưng. Theo QQ, trong số các "ngôi sao lưu lượng", Triệu Lệ Dĩnh là người có thành tích tốt nhất. Cô là ngôi sao hiếm hoi có cả danh tiếng nổi bật lượng người hâm mộ hùng hậu lẫn giải thưởng. Chính nhờ những thành tích này, Triệu Lệ Dĩnh trở thành hình mẫu người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người không có được nền tảng tốt nhưng thành công trong cuộc sống.